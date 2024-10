Dron DJI Air 3S s velkými 1" a 1/1,3" snímači zvládá i 4K/120p

Společnost DJI představuje nový dron Air 3S. Ten míří do profesionálnější sféry jak svými rozměry, tak svými kamerami, přesto nejde o nějak obří dron. Máme tu dva snímače, a to 1" CMOS s 50MPx rozlišením pro hlavní modul a trochu menší 1/1,3" snímač CMOS se 48MPx rozlišením pro tele-kameru. V případě hlavního modulu tu máme 24mm objektiv po přepočtu s 84° úhlem záběru, světelností F1,8 a zaostřením od 50 cm. Rozlišení snímků je max. 8192×6144 pixelů (8064×6048 na tele-modulu), k dispozici je formát JPEG i RAW (DNG). Expoziční časy jsou 1/8000 sekundy až 2 sekundy, podporovány jsou citlivost ISO 100 až 12800, v režimech D-Log M a HLG je maximem ISO 3200. U fotek je to ISO 100 až 6400 ve 12MPx rozlišení a ISO 3200 v 48/50 MPx.

V případě teleobjektivu tu máme 70mm objektiv po přepočtu (úhel záběru 35°) se světelností F2,8, zaostřen je od 3 metrů dále. Rozdílem je pak ještě podpora času 1/16000 sekundy ve 12MPx režimu, jinak je většina specifikací stejná. Oba moduly zvládají expoziční bracketing pro až 7 snímků ve 12 MPx nebo 5 snímků ve 48/50 MPx. Interní úložiště má kapacitu 42 GB.



Pokud jde o video, máme tu kodeky H.264 i H.265 s datovým tokem až 130 Mbps. Záznam je možný v 8bitových i 10bitových barvách (4:2:0). K dispozici je vertikální natáčení ve 2.7K (1512×2688 pixelů) do max. 60 fps, horizontálně tu pak máme Full HD s max. 240 fps a UHD 4K s max. 120 fps. V případě 120p a 240p natáčení se videa ukládají jako slow-motion. Pochopitelně tu máme k dispozici 3osý gimbal pro stabilizaci záběru.

Rozměry složeného dronu činí 214,2×100,6×89,2 mm, v rozloženém stavu má 261,1×325,5×106 mm a váží 724 gramů, v rámci EU tak patří do letové skupiny C1. Rychlost stoupání i klesání může být až 10 m/s (36 km/h), rychlost dopředného letu pak 21 m/s (76 km/h). Baterie s kapacitou 4276 mAh a 14,6V napětím (62,5 Wh) váží 247 gramů a zajistí výdrž na 41 minut vznášení, resp. 45 minut letu. Nabíjení je možné pomocí nabíječek DJI s 65W nebo 100W výkonem. O přenos videa a ovládání se stará systém O4, maximální vzdálenost činí 20 km dle FCC, resp. 10 km dle CE, SRRC a MIC. Máme zde i Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.2.

Cena základní verze s ovladačem RC-N3 vyjde na 1099 EUR, Fly More Combo se 3 bateriemi, setem ND filtrů, nabíjecím hubem a brašnou pak vyjde na 1399 EUR. Budete-li chtít ovladač RC-2, tak dron s ním ve verzi Fly More Combo stojí 1599 EUR.