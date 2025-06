Dron DJI Mavic 4 Pro má 4/3" snímač se 100 MPx a dva tele-moduly

Na trhu s profesionálními drony máme nový model DJI Mavic 4 Pro. Novinka míří dost vysoko, čemuž odpovídá i trojice relativně velkých snímačů. Hlavní model se značkou Hasselblad disponuje velkým 4/3" snímačem CMOS s rozlišením 100 MPx. Objektiv má 28mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost, úhel záběru 72°, světelnost F2,0 a možnost clonění do F11 s 10cípými hvězdičkami), zaostřeno může být od 2 metrů do nekonečna. Podporuje citlivosti ISO 100 až 12800 (v režimu fotografií do ISO 6400 ve 25MPx rozlišení a do ISO 3200 ve 100 MPx). Expoziční časy jsou pak 1/16000 sekundy až 16 sekund ve 25 MPx, resp. 1/8000 sekundy do 8 sekund ve 100 MPx. Fotografie je možné ukládat v JPEGu nebo RAWu (DNG).

Kamera umí 6K60p video (6016×3384 pixelů), v DCI 4K a UHD 4K zvládne i 120 fps. To se ukládá jako slow-motion video, 60p a méně je pak přehráváno normálně. Využit je kodek H.264 nebo H.265 (max. 10bit 4:2:0), nicméně verze 512GB Creator Combo umí i H.264 All-I (10bit 4:2:2). Datový tok činí max. 180 Mbps v H.265, resp. 1200 Mbps v H.264 All-I.

Střední telekamera má o něco menší, stále ale dost velký 1/1,3" snímač CMOS se 48 MPx (to odpovídá tomu hlavnímu v nových iPhonech). Objektiv má přepočtených 70 mm (úhel záběru 35°), světelnost F2,8 a zaostření od 3 metrů do nekonečna. Zde je maximem UHD 4K video při 120 fps. Telekamera pak dostala 1/1,5" čip s 50 MPx, objektiv má přepočtených 168 mm a 15° úhel záběru. Také zde je světelnost F2,8 a zaostření od 3 metrů. Maximem je UHD 4K při 100 fps. Všechny kamery podporují i záznam v HLG, D-Log M a D-Log. Zatímco hlavní kamera nabídne dynamický rozsah 15,5 EV, střední tele 14,5 EV a dlouhé tele 13,5 EV.

Dron má ve složeném stavu rozměry 257,6×124,8×103,4 mm, v rozloženém pak 328,7×390,5×135,2 mm a váží 1063 gramů (patří do třídy C2). Maximální letová rychlost je 25 m/s (90 km/h) ve Sport Mode, při sledování pak 15 m/s (54 km/h). U stoupání a klesání je to 6 m/s (21,6 km/h), nicméně Sport Mode je opět rychlejší s 10 m/s (36 km/h). Maximální nadmořská výška je 6000 metrů. Prodloužena byla výdrž, ta letová nyní činí 51 minut (uletí až 41 km), vznášet se pak umí 45 minut. Akumulátor s napětím 14,32 V a kapacitou 6654 mAh pojme 95,3 Wh energie, jde o typ LiNiMnCoO2. Se 100W nabíječkou se baterie nabije za 80 minut, s 65W pak do 115 minut. Dron vydrží vítr do síly 12 m/s.

Najdeme tu 3osý gimbal s možnostmi náklonu -164° až 160°, otočením od -90° do +450° a panoramaticky od -22° do +22°. Detekci proti kolizím zajišťují dva vizuální senzory, LiDAR směřující dopředu a infračervený senzor dole. Systém dokáže detekovat polohu dronu vůči svému okolí do 0,1 luxu. ActiveTrack 360° vylepšuje sledování objektů, i když nejsou plně vidět, vozidla dokáže detekovat na 200 metrů a má i predikci jejich pohybu. Přenosový systém O4+ využívá pásma 2,4 GHz, 5,1 GHz nebo 5,8 GHz, zvládá 10 MB/s (přes Wi-Fi 6 umí dron až 80 MB/s).

Pochopitelně nejde o levnou hračku. Základní verze vyjde na 55.000 Kč s DPH, Fly More Combo pak na 72.000 Kč a 512GB Creator Combo s ovladačem DJI RC Pro 2 pak na 91.000 Kč. Poslední verze půjde do prodeje v červenci.