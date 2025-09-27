Dron DJI Mini 5 Pro nemá mini snímač, máme tu velký 1" CMOS s 50 MPx
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
DJI představuje novou generaci svého dronu Mini 5 Pro. Má velký 1" snímač z profi smartphonů a těšit se můžete až na 4K video ve 120 fps. Zvyšuje tak své schopnosti, přitom se stále vejde do hmotnosti 250 gramů.
Malý dron DJI Mini 5 Pro aktualizuje řadů dronů Mini Pro a zůstává pod hranicí 250 gramů hmotnosti (má 249,9 gramů), což v mnoha zemích zmírňuje legální požadavky na jeho provoz. Novinka zvětšuje svůj snímač z 1/1,3" na 1,0". Jde o CMOS s rozlišením 50 MPx, přičemž podporuje plné 50MPx i skládané 12MPx rozlišení. Objektiv má přepočtených 24 mm, úhel záběru 84°, světelnost F1,8 a zaostřuje od 0,5 metru do nekonečna. Podporováno je i 48mm Med-Tele, tedy 12MPx výřez bez oversamplingu. Citlivosti jsou od ISO 100 do 3200 (50MPx), 6400 (12MPx) a u videa pak do 12800, to se ale ještě může lišit dle režimu. D-Log M a HLG končí na ISO 3200. Expoziční časy pro fotografie jsou 1/8000 sekundy až 2 sekundy, v simulaci dlouhé expozice lze dosáhnout až 8 sekund.
Fotografie mají formát JPEG nebo DNG (RAW), videa jsou v MP4 s kodekem H.264 nebo H.265. Datový tok může být 130 Mbps a v H.265 je k dispozici 10bitový záznam s kódováním 4:2:0. Dron zvládá maximálně UHD 4K video 3840×2160 pixelů až do 60 fps (V HDR se 14EV dynamickým rozsahem), v režimu slow-motion toto rozlišení zvládne i ve 120 fps. Full HD video je na tom podobně, to ale přidává ještě 240 fps. Gimbal je 3osý a dovoluje 225° rotaci. Interní úložiště má kapacitu 42 GB.
Ve složeném stavu má 157×95×68 mm, v rozloženém pak 304×380×91 mm. Stoupat umí rychlostí až 10 m/s, klesat pak s 8 m/s a horizontálně letí s rychlostí až 19 m/s. Provozovat ho lze v nadmořské výšce až 6000 metrů. Baterie LiNiMnCoO2 (NMC, jako v mnoha elektromobilech) s 19,52 Wh a 71,2 gramy vydrží na 36 minut letu, s větší baterií Intelligent Flight Battery Plus (33,51 Wh, 117 gramů) pak umí až 52 minut, což znamená letovou vzdálenost 21 km, resp. 32 km. Odolá větru do rychlosti 12 m/s. Pro ovládání je zde systém O4+ s přenosem až Full HD videa při 60 fps. Maximální vzdálenosti pro přenos jsou 10 km (CE, SRRC, MIC), resp. 20 km (FCC). To ale platí v oblastech bez rušení a na přímou vzdálenost. S vysokým rušením jde o 1,5-4 km a při překážkách v podobě stromů a nízkém rušení jde o 0,7-4,5 km, u budov pak do 700 metrů.
Pro sledování objektů je zde vylepšená funkce ActiveTrack 360°. Najdeme zde několik vizuálních senzorů pro detekci překážek vepředu, vzadu, vlevo, vpravo i nahoře, k dispozici je dokonce i LiDAR. Cena dronu je 809 EUR, verze Fly More Combo s ovladačem DJI RC-N3 stojí 1019 EUR, s RC-2 pak 1149 EUR.
Zdroj: petapixel.com, dji.com