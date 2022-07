Egypt banuje fotografie a videa, která ho vykreslují ve špatném světle

V Egyptě mají nové regulace pro focení na veřejných místech. Nelegální zde bude pořizování fotek a videí, která by mohla být vůči Egyptu nějakým způsobem ofenzivní. Součástí bude např. to, že na veřejných místech nebude možné pořizovat snímky dětí nebo dospělých bez jejich předchozího písemného souhlasu. Detaily se budou lišit podle účelů fotografií. Jiná budou pro osobní použití a jiná pro zahraniční média a pro komerční fotografii.



Zatímco turisti se k focení a natáčení pro osobní použití registrovat nemusí, zahraniční média a projekty pro komerční focení a natáčení se už musí registrovat na plánované digitální platformě. Povolení k pořizování obsahového materiálu by mělo být vydáno do 10 dní. Země tím může regulovat to, jaké problémy se mohou obrazově reprodukovat, a omezovat možnosti toho, jak se mohou dostat do světa "negativní" záběry (toto jistě zastoupí sociální sítě). Nejde jen o žurnalistiku, ale třeba i dokumentární pořady a filmy, jejichž natáčení v problematických oblastech by nemuselo dostat zelenou.