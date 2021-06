Extrémní Canon EF 1200mm f/5.6 půjde do dražby

Canon EF 1200mm f/5.6 L. Do aukce půjde 9. října na Wetzlar Camera Auctions a jde o hodně výjimečný objektiv. Vyrobeno jich bylo patrně jen něco kolem 20, neboť roční produkce byla zhruba 2 kusy. Vyráběl se výhradně na objednávku a majitel si na něj musel počkat zhruba 1,5 roku. Vždyť jeden rok totiž trvalo, než vyrostl fluoritový krystal do potřebné velikosti, aby mohl být použit v objektivu. Objektiv se vyráběl ručně.

Včera jsme si ukázali objektiv Zeiss Planar 50mm f/0,7 , který zamířil do aukce, a dnes tu máme další opravdu zajímavé sklo. Je jím extrémní teleobjektiv. Do aukce půjde 9. října na Wetzlar Camera Auctions a jde o hodně výjimečný objektiv. Vyrobeno jich bylo patrně jen něco kolem 20, neboť roční produkce byla zhruba 2 kusy. Vyráběl se výhradně na objednávku a majitel si na něj musel počkat zhruba 1,5 roku. Vždyť jeden rok totiž trvalo, než vyrostl fluoritový krystal do potřebné velikosti, aby mohl být použit v objektivu. Objektiv se vyráběl ručně.

Má i další zajímavé specifikace. Na délku měří 83,6 cm, průměr je 228 mm a váží 16,5 kg. Nebyl také vůbec levný. Dobové záznamy hovoří o cenách mezi 90 až 120 tisíci USD, a to se bavíme o 90. letech minulého století. Kvůli inflaci by to dnes bylo téměř dvakrát tolik. Na kolik se vyšplhá cena tohoto draženého kusu, to teprve uvidíme. Kolik tipujete?

Ceny souvisejících / podobných produktů: