Firmware 2.0 pro Nikon Z9: interní 8K 60p v RAWu, 120fps EVF a další

Už kdyžv říjnu loňského roku představil nový high-endový model Z9 , slíbil, že se chystá nová verze firmwaru, která přinese několik užitečných funkcí navíc. Nyní byl tento firmware 2.0 oficiálně oznámen a k dispozici bude od 20. dubna. Výčet změn je tak rozsáhlý, že zde vypíchneme jen to nejdůležitější. Asi nejzásadnější změnou je schopnost záznam 8.3K 60p videa ve 12bitovém N-RAWu interně na kartu a umí také 4.1K 60p video ve 12bitovém ProRes RAW HQ. N-RAW přináší kompresi, která dovoluje vysokou kvalitu záznamu při trochu stravitelnějších velikostech souborů. Podporuje také proxy záznam v MP4.

Nově tu máme 4K 60p video, které může využívat oversamplingu z videa 8K pro excelentní detaily. Při nahrávání může displej ukazovat červený rámeček, přibyla také nová obrazovka pro zobrazení informací spojených s natáčením videa. ISO lze nyní měnit po 1/6EV krocích, lze nastavovat rychlost přeostřování mezi předvolenými pozicemi, slow-motion video je nyní podporováno i ve velmi špatném světle s expozičními časy delšími než je převrácená hodnota snímkovací frekvence.

Další novinkou je buffer pro 1 sekundu záznamu při focení, což dovolí fotit "zpětně". Při namáčknutí se ukládají snímky a domáčknutím spouště je pak k dispozici i to, co se pořizovalo předtím. Fotografovai tak už neuteče okamžik, na který čeká. Nikon Z9 nyní umožňuje vytvářet snímky se zopakovaným objektem (např. snowboardistou v různých místech snímku s tím, jak se pohyboval). Nikon vylepšil stabilitu zaostřování i výkon sledování a detekci objektů. U dlouhých expozic se ukazuje uplynulý čas. Hledáček nyní podporuje obnovovací frekvenci až 120 fps. To ještě není vše a na uživatele čeká ještě několik vylepšení.