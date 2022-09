Fiverr se dává dohromady s fotobankou Shutterstock, nabídne její obsah

Shutterstock v poslední době upadá v nemilost fotografů kvůli Fiverr, na kterém mohou prodejci (poskytovatelé) nabízet své služby ostatním (zákazníkům, klientům). A v některých případech se těmto poskytovatelům může hodit obsah z fotobanky.

Fotobankav poslední době upadá v nemilost fotografů kvůli sníženým provizím i nelogickému schvalování, kde se patrně částečně využívá AI. Velkou otázkou je, co vyleze z dalších "exciting news", které obvykle znamenají ne dobré, ale špatné zprávy. V tomto případě by to nemuselo být špatné, což ale ukáže až čas. Shutterstock se totiž dal dohromady se serverem, na kterém mohou prodejci (poskytovatelé) nabízet své služby ostatním (zákazníkům, klientům). A v některých případech se těmto poskytovatelům může hodit obsah z fotobanky.

Právě sem pak přichází Shutterstock, který nabízí svou kolekci Fiverru, a ten ji tak integruje přímo do své platformy (tzv. Shutterstock-Gig). Poskytovatelům služeb na Fiverru to tak zjednoduší vyhledávání i využití licencovaného obsahu. Mohou si ho vyzkoušet zdarma a zakomponovat do svých projektů v náhledu s vodoznakem, po schválení od klientů pak může dojít k nákupu a odstranění vodoznaku. Cena činí 2 USD za obrázek, 3 USD za hudbu a 5 USD za video. Tu platí klient, poskytovatel služby na platformě dostává 20% provizi. Co to přesně ale bude znamenat ve výsledku pro samotného fotografa na Shutterstocku, není úplně jasné.