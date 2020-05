Formát HEIC může být problémem, studenti kvůli němu propadli u zkoušky

Společnost Apple už nějaký ten pátek ve svých produktech podporuje úspornější formát HEIC (svou variantu HEIF) u fotografií a HEVC (H.265) u videa. Ty mají poloviční velikost při zachování kvality, což šetří místo, ale způsobuje jiné problémy. Dost se o tom přesvědčili studenti na zkouškách AP English Literature and Composition, kde mohou své odpovědi buď napsat na klávesnici, nebo napsat na papír, vyfotit a odeslat. A právě zde se do problému dostali někteří majitelé telefonů Apple, které mohou fotografie ukládat do formátu HEIC. S tím si totiž u uploadu neporadil systém na College Board při výše zmíněných zkouškách.

Systém totiž podporoval jen JPG, JPEG a PNG přípony, takže ti, kteří měli na iPhonech (a jiných produktech Applu) zapnutou lepší kompresi, své odpovědi nemohli odeslat. College Board sice na svých stránkách o podporovaných formátech informovala, jenže spousta majitelů telefonů Apple vůbec ani nevěděla, do jakého formátu vlastně fotí, a tedy zda se jich vlastně tento problém týká nebo ne (je to zakopáno v menu telefonu a nikoli v menu aplikace fotoaparátu). Apple většinou při odesílání fotografií provádí konverzi na JPEG, ale v tomto případě tomu tak nemuselo být a zhruba 1 % studentů neuspělo, protože se jim nepovedlo odeslat odpovědi (systém jim nerozuměl). Ti ji tak musí opakovat.

Nové formáty přinesou asi ještě hodně problémů s nekompatibilitou. HEIC/HEIF by se mohl prosadit ve fotoaparátech a telefonech, podporuje jej totiž např. již zmiňovaný Apple, v posledních modelech pak také Samsung. Jenže tu máme i formát WEBP, který vzal Internet útokem a který je v dnešní době už docela běžně používaným formátem snímků na webových stránkách.

