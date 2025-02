Fotoaparáty konečně stoupají, za rok 2024 stouply dodávky o 10 %. Daří se i kompaktům

Už od let 2010-2012 padají prodeje digitálních fotoaparátů (záleží na studované kategorii). Rostly jen bezzrcadlové přístroje, nicméně trh jako takový klesal na naprostý zlomek původních hodnot. Ve výše zmíněných letech se prodávalo i přes 100 milionů přístrojů ročně, zatímco za rok 2024 to bylo jen okolo 8,5 milionů, alespoň tolik činily dodávky do obchodů. Nicméně i to je pozitivní. Po celé to době poklesů je to konečně aspoň trochu znatelný nárůst.

Pokud jde o fotoaparáty, tak těch bylo dodáno 8,49 mil. kusů, což je oproti roku 2023 nárůst o rovných 10 %. Finančně si fotoaparáty polepšily dokonce o 15,5 %. Nejhůře na tom jsou tradičně zrcadlovky, které s 998 tisíci kusy zaznamenaly více než 14% pád (finančně dokonce přes 16 %). Naopak kompakty zažívají díky sociálním sítím docela boom. Těch bylo dodáno 1,88 mil. kusů, což je zhruba 9% nárůst v počtu kusů a dokonce téměř 32% nárůst finančně. Není divu, že výrobci opětovně spouští jejich výrobu a představují "nové" modely, které jsou bohužel prozatím jen chabými pokusy vydat téměř nemodernizované přístroje v základu staré několik let. Dobré je to s CSC fotoaparáty, které zaznamenaly 5,61 mil. kusů, což je 16% nárůst. Podobným poměrem rostly i v oblasti financí.

Pokud jde o objektivy, zde to bylo také pozitivní a u všech kategorií docela podobné. Celkově jsme se dostali na 10,31 mil. objektivů, což je 7% nárůst (finančně necelých 11 %). Objektivy pro full frame a větší formáty měly 4,9 mil. kusů, to znamená nárůst o necelých 6 % (finančně +10 %). Menší formáty si polepšily ještě o trošku více na 5,41 mil. kusů, tedy o 8 % (finančně o 12 %). Zajímavostí je i poměr cen, průměrný objektiv pro full frame a větší je 4,25krát dražší než ten pro menší systémy.