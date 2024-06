Fotobanka Adobe Stock maže imitace krajin Ansela Adamse, porušila vlastní AI zásady

Generativní AI má za sebou už několik menších či větších průšvihů. Ať už jde o to, co generuje, nebo o to, na základě čeho je natrénována. Hodně s ní koketují i fotobanky, kterým generativní AI bere zákazníky, jenže když nad tím nemohou vyhrát, musí se s tím spojit. Fotobanka Shutterstock např. mění svůj byznys model a začíná se více Adobe Stock. Tím pádem má vyřešenu legislativní stránku zdroje dat a současně také dovoluje prodávat zde snímky vytvořené pomocí AI. Má to ale svá pravidla. Jedním z nich je to, že snímky nesmí cíleně napodobovat styl jiných osob a už vůbec je nesmí zmiňovat v klíčových slovech.

Jenže právě to stalo. Uživatel frefre nechal vygenerovat snímky ve stylu slavného fotografa černobílých krajinek, Ansela Adamse, a ty zde začal prodávat. Dokonce se nerozpakoval uvést jeho jméno do klíčových slov i popisku samotných fotografií. Tedy v podstatě skoro všechno, co mohlo být špatně a proti stanovám. Správci pozůstalosti Ansela Adamse se pochopitelně ozvali (na sociální síti Threads) a společnost Adobe tyto snímky na základě stížnosti smazala a poděkovala za upozornění na problém.

Otázkou ale je, jak se takový problém vůbec mohl stát. Snímky by měly být před zveřejněním kontrolovány týmem kurátorů, kteří by něco takového neměli pustit dál. Nicméně pustili. Je sice pravdou, že ne všichni mohou znát všechny možné restrikce ohledně copyrightu, nejlepší znalosti v tomto by měli mít ale právě lidé, kteří tyto snímky kontrolují, a především by měli znát pravidla vlastního systému. Jenže tyto kontroly dnes už dělá také AI.