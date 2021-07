Fotograf fotí na iPhone propracované miniatury

Fotograf Derrick Lin používá pro svou tvorbu výhradně iPhone a zachycuje miniaturní scény s drobnými postavičkami, které si doma vyrobí. Pro jednu fotografii tvoří malé modely někdy dokonce i celý týden, ztvárňuje v nich své myšlenky a pocity.





S podobnými výtvory začal Derrick Lin před devíti lety, kdy začal miniatury sbírat. Jejich fotografování začalo nejdříve jako kreativní zábava v jeho životě profesionála ve světě reklamy, později si ale jeho příspěvků na Instagramu začala všímat média a také firmy, jako je například Apple nebo Disney.





Fotograf holduje především fotografování pomocí chytrého telefonu, jehož hlavní výhodu vidí zejména v možnosti spontánnosti. S iPhonem se také dobře fotografuje v malých prostorách modelů a je možné je natočit do takových úhlů, které by s velkou zrcadlovkou a objektivem nebyly při pořizování snímků miniatur možné. Používání chytrého telefonu má však i své nevýhody, takže Derrick Lin se musí potýkat s nižší kvalitou a omezeným makroostřením. Pro fotografa to však nepředstavuje žádnou překážku, i takto své výtvory prodává fanouškům jako vytištěné obrazy.





Fotografovým ateliérem je pouze jeho stůl, na němž vznikají scenérie inspirované ročními obdobími, přírodou, životem ve městě nebo duševním zdravím. Kromě miniatur se na fotografiích objevují i předměty ve skutečné velikosti, jako jsou psací potřeby, zápisníky, knihy nebo hrnky. Zajímavým detailem je i to, že modely obvykle nebývají slepené, takže vyžadují opatrné zacházení a klidné ruce.