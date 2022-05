Fotograf účtující si o $100 více za plnoštíhlé modelky se brání žalobou za pomluvu

V USA se stal zajímavý fotografický případ, který teprve ještě bude mít dohru. Centrem všeho je brooklynský fotograf William Lords, který si za focení běžně účtuje 950 USD, nicméně v případě plnoštíhlých modelek se sazba zvyšuje na 1050 USD. To se pochopitelně některým lidem nelíbí a obviňují ho z fobie z žen, které nejsou úplně štíhlé, a diskriminace. Na TikToku se strhla mela, o kterou se postarala modelka Sixtine Rouyre a její agentka Megan Mesveskas.

Lords si to ale nenechal líbit a zažaloval je za pomluvu. Jejich vystoupení podle jeho slov uškodilo jeho pověsti a vyústilo ve vysoký počet výhružných a agresivních zpráv na jeho osobu. Jako odškodné chce 1,5 mil. USD a brání se tím, že nemá vůbec nic proti plnoštíhlým modelkám a vše je způsobeno jednoduše tím, že se na ně hůře a dráž shání stylové oblečení pro focení, které platí z vlastní kapsy. Náklady na jejich focení jsou kvůli tomu vyšší, což se projevuje i na ceně focení. K obraně přidal i to, že on sám je Afroameričanem v USA a z diskriminace ho chtějí obviňovat dvě bělošské ženy? Co myslíte vy? Kde je zde v právu?