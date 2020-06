Fotograf žaluje Volvo USA, i přes zákaz neoprávněně používalo jeho fotky

Problémy s neoprávněným použitím fotografií jen tak neskončí a máme zde další zajímavou žalobu. V ní proti sobě bojuje fotograf Jack Schroeder s modelkou Britni Sumidou proti americkému zastoupení automobilky Volvo USA. Schroeder velmi rád fotí auta a s modelkou na jaře roku 2019 nafotil působivé snímky s vozem Volvo S60 . Automobilka v tomto nebyla nijak zainteresována, šlo o společný projekt fotografa a modelky. Americkému zastoupení Volva se snímky nepřekvapivě zalíbily a 2krát kontaktovala fotografa, že by ráda sdílela jeho snímky. K tomu akorát stačilo snímky komentovat s hashtagem #YesVolvoUSA.

Problém byl ale v tom, že dle podmínek akce by Schroeder takovým komentováním dal Volvu bezplatnou licenci k užívání fotografie. To se fotografovi pochopitelně nelíbilo a Volvu nabídl licencování snímků za peníze i pro komerční účely. To Volvo nechalo bez povšimnutí a i bez souhlasu se tyto snímky objevily na Instagramu a Pinterestu automobilky v listopadu loňského roku.

To však zdaleka nebyl jediný problém. Vedle toho, že Volvo použilo snímky bez svolení, modelka v té době pracovala pro jiného výrobce automobilů a ve smlouvě měla, že nesmí pracovat pro jiné automobilky na podobných kampaních. Ve skutečnosti sice nepracovala, ale právě tou dobou Volvo bez jejího souhlasu zveřejňovalo snímky s jejím vyobrazením při propagačních účelech, což jí mohlo udělat značné nepříjemnosti. Volvo navíc na celou záležitost reagovalo dost agresivně a snímky stáhlo až po několika měsících a podané žalobě.

Ceny souvisejících / podobných produktů: