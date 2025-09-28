Recenze  |  Aktuality  |  Články
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát
Francouzský fotograf Côme Courteault a jeho čtyřčlenný tým vyvíjí nový Micro Four Thirds fotoaparát. Ten by měl být stylovým, kompaktním a jednoduchým přístrojem. Nepotěší však jeho finální cena.
Dalším hráčem na poli Micro Four Thirds fotoaparátů by měl být francouzský tým v čele s fotografem Côme Courteaultem. Ten spoluzaložil projekt, který vyvíjí Esquisse Camera, stylový kompaktní fotoaparát typu Micro 4/3. Cílem je, aby byl jednoduše ovladatelný, kompaktní a přitom i stylově vypadající a robustní. Díky tomu by neměl zůstávat doma, ale uživatel by měl cítit radost z lehkého přístroje, který bude nosit vždy s sebou. Projekt je privátně financovaný, společnost totiž nechce jít cestou crowdfundingu.
 
Esquisse Camera
 
Měl by tu být 20MPx 4/3" snímač CMOS s citlivostmi od ISO 200 do 25600 a dynamickým rozsahem 13 EV. Tělo má mít rozměry 105×70×35 mm a vážit okolo 350 gramů, přičemž baterie má vydržet na více než 300 snímků. Bude zde bezdrátové rozhraní Wi-Fi i Bluetooth, nesmí chybět ani port USB-C. Vzadu se plánuje 3" dotyková obrazovka a elektronický hledáček s rozlišením 3,69 mil. bodů. Ovladačů tu bude málo, najdeme zde např. tlačítko pro nastavení ISO citlivosti a korekce expozice, vzadu budou ještě dvě konfigurovatelná tlačítka a roller. Tím to končí. Tělo má být odolné vůči prachu a vodě, fotoaparát má mít 256GB interní paměť. 
 
Nyní se pracuje na prvních funkčních prototypech, počátkem příštího roku se bude především testovat, v druhém čtvrtletí se bude pracovat na výrobních linkách, ve třetím přijde předprodukční fáze a koncem roku 2026 by se měl fotoaparát začít vyrábět. Nepotěší však cena, která by měla být někde okolo 1500-2000 EUR, což je na takový fotoaparát opravdu hodně. Tvůrci to ostatně i uznávají, říkají totiž, že krása a nekompromisní kvalita má svou cenu.
 

