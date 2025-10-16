>
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nová generace instantního fotoaparátu Fujifilm Instax mini LiPlay+ dostává selfie kameru. Nadále umožňuje k fotografiím pořizovat i zvukovou nahrávku, kterou lze pak přehrávat v aplikaci v mobilním telefonu.
Před šesti lety se objevil instantní fotoaparát Fujifilmu, který umožňoval k fotografiím připojovat i zvuk. Nyní vychází jeho druhá generace Instax mini LiPlay+. K fotoaparátu je možné si stáhnout doprovodnou aplikaci pro Android nebo iOS, přičemž ta dovoluje vzdálený tisk fotek (samotný instantní fotoaparát může fungovat i jako mobilní tiskárna), také může přehrávat až 3sekundové zvuky, které mohou být přiřazené k fotografii. Záznam je zde uložen ve formě QR kódu. Přes telefon lze fotoaparát také dálkově ovládat.
Hlavním snímačem je maličkatý 1/5" CMOS s 5MPx rozlišením. Fotografie se ukládají do vnitřní paměti (asi na 45 snímků), ta se dá rozšířit pomocí microSD karty (1GB karta pojme cca 850 snímků). Objektiv má přepočtených 28 mm, světelnost F2,0 a autofokus. Zaostřovat může od 10 cm. S použitím blesku je dobré být 50-150 cm daleko. Novinkou proti minulé generaci je selfie kamerka na druhé straně. Ta má přepočtených 23 mm, světelnost F2,2 a je bez autofokusu (má tzv. fix focus) i bez blesku. Zaostřena je od 41 cm do nekonečna. Novým režimem je kombinace fotografií z obou kamer do jedné (jedna na popředí, druhá na pozadí). Fotoaparát podporuje expoziční časy od 1/8000 do 1/4 sekundy, citlivost je ISO 100 až 1600, vše má na svědomí automatika. Manuálně však člověk může zvolit korekci expozice od -2 do +2 EV. Je zde i 2 a 10sekundová samospoušť.
Tiskne se tu na filmy instant film instax mini o velikosti 86×54 mm, tisková plocha je pak 62×46 mm s rozlišením 800×600 bodů (12,5 teček na mm, tedy 318 dpi). Podporováno je 256 odstínů na barevný kanál (RGB). Tisk jedné fotografie zabere asi 13 sekund. Na fotoaparátu máme také 3,0" displej LCD s rozlišením 920 tisíc bodů, je tu vestavěná baterie Li-Ion nabíjená přes USB-C. Na jedno nabití je možné vytisknout 100 snímků, nabíjí se 2-3 hodiny. Fotoaparát má 83,3×123,5×38 mm a váží 265 gramů bez filmů, karty a poutka. Cena byla stanovena na 235 USD.
