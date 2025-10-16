Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty
>
Kompakty
>
Fujifilm

Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
Nová generace instantního fotoaparátu Fujifilm Instax mini LiPlay+ dostává selfie kameru. Nadále umožňuje k fotografiím pořizovat i zvukovou nahrávku, kterou lze pak přehrávat v aplikaci v mobilním telefonu.
Reklama
Před šesti lety se objevil instantní fotoaparát Fujifilmu, který umožňoval k fotografiím připojovat i zvuk. Nyní vychází jeho druhá generace Instax mini LiPlay+. K fotoaparátu je možné si stáhnout doprovodnou aplikaci pro Android nebo iOS, přičemž ta dovoluje vzdálený tisk fotek (samotný instantní fotoaparát může fungovat i jako mobilní tiskárna), také může přehrávat až 3sekundové zvuky, které mohou být přiřazené k fotografii. Záznam je zde uložen ve formě QR kódu. Přes telefon lze fotoaparát také dálkově ovládat.
 
Instax mini LiPlay+
 
Hlavním snímačem je maličkatý 1/5" CMOS s 5MPx rozlišením. Fotografie se ukládají do vnitřní paměti (asi na 45 snímků), ta se dá rozšířit pomocí microSD karty (1GB karta pojme cca 850 snímků). Objektiv má přepočtených 28 mm, světelnost F2,0 a autofokus. Zaostřovat může od 10 cm. S použitím blesku je dobré být 50-150 cm daleko. Novinkou proti minulé generaci je selfie kamerka na druhé straně. Ta má přepočtených 23 mm, světelnost F2,2 a je bez autofokusu (má tzv. fix focus) i bez blesku. Zaostřena je od 41 cm do nekonečna. Novým režimem je kombinace fotografií z obou kamer do jedné (jedna na popředí, druhá na pozadí). Fotoaparát podporuje expoziční časy od 1/8000 do 1/4 sekundy, citlivost je ISO 100 až 1600, vše má na svědomí automatika. Manuálně však člověk může zvolit korekci expozice od -2 do +2 EV. Je zde i 2 a 10sekundová samospoušť. 
 
Tiskne se tu na filmy instant film instax mini o velikosti 86×54 mm, tisková plocha je pak 62×46 mm s rozlišením 800×600 bodů (12,5 teček na mm, tedy 318 dpi). Podporováno je 256 odstínů na barevný kanál (RGB). Tisk jedné fotografie zabere asi 13 sekund. Na fotoaparátu máme také 3,0" displej LCD s rozlišením 920 tisíc bodů, je tu vestavěná baterie Li-Ion nabíjená přes USB-C. Na jedno nabití je možné vytisknout 100 snímků, nabíjí se 2-3 hodiny. Fotoaparát má 83,3×123,5×38 mm a váží 265 gramů bez filmů, karty a poutka. Cena byla stanovena na 235 USD.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
12.10.2025, Milan Šurkala6
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
10.10.2025, Milan Šurkala6
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
9.10.2025, Milan Šurkala2
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
7.10.2025, Milan Šurkala3
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Laowa představuje teleobjektiv 200mm f/2 AF FF. Je pro full frame a s autofokusem
Laowa představuje teleobjektiv 200mm f/2 AF FF. Je pro full frame a s autofokusem
14.10.2025, Milan Šurkala8
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
Smartphone Xiaomi 15T s 2× teleobjektivem v ČR od 12.499 Kč
13.10.2025, Milan Šurkala1
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
12.10.2025, Milan Šurkala6
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
Shift objektiv AstrHori 18mm F5.6 uveden za pouhých 119 USD
11.10.2025, Milan Šurkala
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
10.10.2025, Milan Šurkala6
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
9.10.2025, Milan Šurkala2
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
8.10.2025, Milan Šurkala5
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
7.10.2025, Milan Šurkala3