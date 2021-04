Fujifilm přichází s instantním fotoaparátem instax mini 40

Instantní fotoaparáty jsou pro mnohé "cool" a společnost Fujifilm s nimi slaví docela úspěchy. Není divu, že se rozhodla dále rozšiřovat nabídku. Do té přibyl model instax mini 40. Novinka pracuje s instantními filmy o velikosti obrazu 62×46 mm. Máme zde objektiv se dvěma členy, ohniskovou vzdáleností 60 mm a světelností F12,7. Zaostřovat umí od 30 cm, k čemuž je zde určen mód selfie. Ten aktivujete povytažením objektivu dopředu a fotoaparát pak zvládne zaostřovat v rozsahu 30 až 50 cm. Posloužit může i k fotkám detailů (moc velké zvětšení ale nečekejte).



K dispozici je průhledový hledáček s 0,37× zvětšením. Závěrka umožňuje používat expoziční časy od 1/2 do 1/250 sekundy. Nechybí ani blesk pro automatické vyrovnávání světla (zapracovalo se i na stylu měření expozice), přičemž dosvítí od 0,3 do 2,7 metru. Nabíjí se pak 6,5 sekundy. Vyvolávání filmu zabere zhruba 90 sekund, záleží ale i na okolní teplotě. Napájení mají na starosti dvě AA baterie (LR6), které by měly vystačit na 100 snímků. Fotoaparát má rozměry 104×121×65 mm a váží 330 gramů. Novinkou je také instantní film Contact Sheet, přičemž jde v podstatě černé rámečky kolem fotografie. Fotoaparát instax mini 40 půjde do prodeje za 90 liber (2700 Kč), film Contact Sheet pak bude za 9 liber (270 Kč).



