Fujifilm ukončí výrobu dalších filmů, zmizí Velvia 50 i Fujicolor Pro 160 NS

Digitální fotografie už tu klasickou filmovou dávno převálcovala. Není divu, že malý zájem a zvyšující se náklady na výrobu filmů způsobují ukončování výroby mnoha z těch zbývajících. Japonská stránka Fujifilmu oznámila, že se právě kvůli obtížnosti sehnat potřebné materiály pro výrobu rozhodlo o ukončení výroby dalších 3 produktů.



Fujicolor 160NS Professional 120 (5kusové balení po 12 snímkových filmech) tak bude dodáváno do března 2022. Ukončení výroby také zastihne velkoformátové verze Fujichrome Velvia 50 4×5 i 8×10 (ve 20kusových baleních). Menší formát vydrží až do března 2023, nicméně větší už to má spočítané, ten skončí ještě letos v prosinci. Fujifilm místo něj doporučuje použít model Velvia 100 ve stejných velikostech.



