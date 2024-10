Fujifilm uvádí vloggerský fotoaparát X-M5 s 26MPx čipem a podporou 6.2K videa

V nabídce CSC fotoaparátů má společnost Fujifilm nového zástupce. Je jím kompaktní model X-M5. Ten míří především na vloggery, čemuž odpovídá trojice mikrofonů, u nichž může uživatel nastavit, ze kterého směru se má snímat zvuk. Pochopitelně nechybí ani audio jacky pro sluchátka a externí mikrofon.



APS-C snímač X-Trans CMOS 4 s rozměry 23,5×15,6 mm má efektivní rozlišení 26,1 MPx, obraz zpracovává procesor X-Processor 5. Data je možné ukládat do JPEGu, 10bitového HEIFu, 14bitového RAWu (soubory RAF) nebo 8/16bitových TIFFů. Sekvenční snímání s elektronickou závěrkou zvládá až 30 fps s 1,25× cropem, buffer pojme 128 JPEG a 23-78 RAWů podle komprese. Bez cropu je maximem 20 fps, s mechanickou závěrkou pak 5 fps. Je zde i funkce Pre-shot pro 1 sekundu záznamu před domáčknutím spouště. Snímač podporuje hybridní fázové zaostřování. X-M5 nicméně zklame absencí mechanické stabilizace obrazu.

Citlivosti jsou ISO 160 až 12800, v režimu rozšíření je to ISO 80 až 51200. Samozřejmostí jsou všechny PASM režimy a vyvedeny jsou na klasickém voliči. Korekce expozice má rozsah +/-5 EV, u videa +/-2 EV. Délka expozičních časů má rozsah podle závěrky a režimů. Když to zjednodušíme, mechanická závěrka (a první elektronická lamela) podporuje 1/4000 sekundy až 30 sekundy v režimech P a A. S/M zvládá až 15 minut, bulb pak do 60 minut. Elektronická závěrka začíná na 1/32000 sekundy. U videa je maximem převrácená hodnota snímkovací rychlosti (24 fps umožní max. 1/24 sekundy).

Video může být natáčeno max. v rozlišení 6.2K (6240×4160 pixelů) při 29,97p. V případě DCI nebo UHD 4K videa je maximem 59,94p. Využívají se kodeky HEVC/H.265 nebo MPEG-4 AVC/H.264, maximální datový tok činí 200 Mbps. Slow-motion video dostupné ve Full HD (1920×1080 i 2048×1080 pixelů) je podporováno až do 240 fps.

X-M5 si poradí s kartou SDHC s rozhraním max. UHS-I. Fotoaparát má Wi-Fi (802.11n) a Bluetooth 4.2 LE. Dále je tu USB-C (10 Gbps), HDMI typu D a dva 3,5mm audio jacky. Akumulátor NP-W126S vydrží na pořízení 330 snímků v běžném módu a 440 snímků v režimu Eco. Fotoaparát váží 307 gramů bez baterie a karty, s ní pak 355 gramů. Cena novinky byla stanovena na 799,95 USD.