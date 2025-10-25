Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty
>
CSC fotoaparáty
>
Fujifilm

Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Fujifilm představuje novou generaci fotoaparátu X-T30 III. Ta si ponechává 26MPx APS-C X-Trans CMOS snímač, nicméně získává rychlejší autofokus a zvládá také záznam 6.2K videa z celé plochy senzoru.
Reklama
Společnost Fujifilm přichází s další generací fotoaparátu X-T30 III. Ta dále vylepšuje tuto řadu fotoaparátů o lepší video i rychlejší zaostřování. Zůstává tu 26,1MPx snímač X-Trans CMOS 4 s rozměry 23,5×15,6 mm. Máme tu rychlejší procesor X-Processor 5, ze kterého plynou i některé změny novinky. Kontrastní AF zvládá zaostřit od -4 EV, ale to platí při použití objektivu s F1,0. U fázového ostření je to od -7 EV. Autofokus nyní zvládá rychle sledovat zvířata, ptáky, auta, motorky, kola, letadla, vlaky, hmyz a drony.
 
Fujifilm X-T30 III
 
Lepší jsou i videa. Maximem je totiž open-gate 6.2K video z celé plochy snímače (6240×4160 pixelů) max. při 29,97p a datovém toku 200 Mbps, to zvládá s 10bitovými barvami a kódováním 4:2:2. 4K video DCI i UHD zvládá max. při 59,94p. Pokud jde o slow-motion, máme tu Full HD (16:9 i 17:9) max. při 240 fps a 200 Mbps. Podporován je kodek H.264/AVC i H.265/HEVC. I když fotoaparát sám o sobě nemá stabilizaci snímače, u videa funguje alespoň ta digitální.
 
Fujifilm X-T30 III
 
Citlivosti mohou být od ISO 100 do 12800, režimy rozšíření přináší ISO 80 až 51200. Expoziční časy závisí hodně na použitém režimu a závěrce. Mechanická přináší časy od 1/4000 sekundy do 30 sekund (P, A), 15 minut (S, M) nebo až 60 minut (Bulb). Elektronická závěrka pak zvládne časy od 1/32000 sekundy. Jsou zde ještě různé možnosti elektronické první lamela a různých automatik. Synchronizační čas blesku je 1/180 sekundy. Fotoaparát má i slabý interní blesk se směrným číslem 7 při ISO 200 (5 při ISO 100). 
 
S elektronickou závěrkou lze dosáhnout až 30 fps s 1,25× cropem (max. 128 JPEGů, resp. až max. 21 nekomprimovaných RAW+JPEG). Bez ořezu je pak maximem 20 fps. Mechanická závěrka pak zvládá max. 8 fps (173 JPEGů, resp. 23 nekomprimovaných RAW+JPEG). X-T30 III podporuje i funkce Pre-Shot, nechybí ani různě bracketingy (expoziční na 2-9 snímků, filmové simulace, DR, ISO, WB, zaostření). Zajímavostí je kolečko filmových simulací na levé straně, upravovat lze i podání zrna, zřetelnost, posun WB a barevnosti. 
 
Fujifilm X-T30 III
 
Fotoaprát si poradí s kartou SDXC do kapacity až 2 TB a rozhraním UHS-I. Máme tu 0,39" hledáček OLED s rozlišením 2,36 milionu bodů (720×480 RGB pixelů) a 0,62× zvětšením. Hlavní displej je polohovatelný a dotykový, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 milionu bodů (900×600 RGB pixelů). Máme tu podporu Wi-Fi 802.11n a Bluetooth 5.2 LE. Dále je zde HDMI typu D (micro), USB-C 10Gbps a 2,5mm jack pro mikrofon nebo dálkové ovládání. Akumulátor MP-126S má vydržet na 315 snímků (425 v režimu Eco). Rozměry těla činí 118,4×82,8×46,8 mm, hmotnost je pak 329 gramů, resp. 378 gramů s kartou a baterií. Podle Fujifilmu má fotoaparát startovací čas 0,8 sekundy. Cena byla stanovena na 23.990 Kč s DPH za tělo, dostupný bude od listopadu.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
Fujifilm Instax mini LiPlay+ pořizuje fotky i se zvukem, nově je i se selfie kamerou
16.10.2025, Milan Šurkala2
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
Samsung uvedl 200MPx čip ISOCELL HP5 s extrémně maličkými 0,5µm pixely
12.10.2025, Milan Šurkala11
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
Nový retro Kodak Charmera s 1,6MPx snímačem uchvátil sociální sítě
10.10.2025, Milan Šurkala6
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
Sony uvádí nové snímače s globální závěrkou, 105MPx verze umí přes 100 fps
9.10.2025, Milan Šurkala4
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
Úskalí online AI generátorů: Když se vaše tvář stane produktem
Včera, PR článek
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Včera, Milan Šurkala
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
Tamron představil nový full-frame ultrazoom 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2
22.10.2025, Milan Šurkala15
Zoner Studio v nové aktualizaci přináší AI zvětšení i lepší náhledy
Zoner Studio v nové aktualizaci přináší AI zvětšení i lepší náhledy
21.10.2025, Milan Šurkala3
Full frame Samyang AF 24-60mm F2.8 FE koncem října od 16.000 Kč
Full frame Samyang AF 24-60mm F2.8 FE koncem října od 16.000 Kč
20.10.2025, Milan Šurkala17
Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
Uzbekistán zakazuje focení lidí bez souhlasu, pokuta až 28,5 tisíc Kč
19.10.2025, Milan Šurkala
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
18.10.2025, Milan Šurkala3
Nikon představil světelný APS-C zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR
Nikon představil světelný APS-C zoom Nikkor Z DX 16-50mm f/2.8 VR
17.10.2025, Milan Šurkala2