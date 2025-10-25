Fujifilm X-T30 III nyní umí 6.2K video a má i rychlejší AF
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Fujifilm představuje novou generaci fotoaparátu X-T30 III. Ta si ponechává 26MPx APS-C X-Trans CMOS snímač, nicméně získává rychlejší autofokus a zvládá také záznam 6.2K videa z celé plochy senzoru.
Společnost Fujifilm přichází s další generací fotoaparátu X-T30 III. Ta dále vylepšuje tuto řadu fotoaparátů o lepší video i rychlejší zaostřování. Zůstává tu 26,1MPx snímač X-Trans CMOS 4 s rozměry 23,5×15,6 mm. Máme tu rychlejší procesor X-Processor 5, ze kterého plynou i některé změny novinky. Kontrastní AF zvládá zaostřit od -4 EV, ale to platí při použití objektivu s F1,0. U fázového ostření je to od -7 EV. Autofokus nyní zvládá rychle sledovat zvířata, ptáky, auta, motorky, kola, letadla, vlaky, hmyz a drony.
Lepší jsou i videa. Maximem je totiž open-gate 6.2K video z celé plochy snímače (6240×4160 pixelů) max. při 29,97p a datovém toku 200 Mbps, to zvládá s 10bitovými barvami a kódováním 4:2:2. 4K video DCI i UHD zvládá max. při 59,94p. Pokud jde o slow-motion, máme tu Full HD (16:9 i 17:9) max. při 240 fps a 200 Mbps. Podporován je kodek H.264/AVC i H.265/HEVC. I když fotoaparát sám o sobě nemá stabilizaci snímače, u videa funguje alespoň ta digitální.
Citlivosti mohou být od ISO 100 do 12800, režimy rozšíření přináší ISO 80 až 51200. Expoziční časy závisí hodně na použitém režimu a závěrce. Mechanická přináší časy od 1/4000 sekundy do 30 sekund (P, A), 15 minut (S, M) nebo až 60 minut (Bulb). Elektronická závěrka pak zvládne časy od 1/32000 sekundy. Jsou zde ještě různé možnosti elektronické první lamela a různých automatik. Synchronizační čas blesku je 1/180 sekundy. Fotoaparát má i slabý interní blesk se směrným číslem 7 při ISO 200 (5 při ISO 100).
S elektronickou závěrkou lze dosáhnout až 30 fps s 1,25× cropem (max. 128 JPEGů, resp. až max. 21 nekomprimovaných RAW+JPEG). Bez ořezu je pak maximem 20 fps. Mechanická závěrka pak zvládá max. 8 fps (173 JPEGů, resp. 23 nekomprimovaných RAW+JPEG). X-T30 III podporuje i funkce Pre-Shot, nechybí ani různě bracketingy (expoziční na 2-9 snímků, filmové simulace, DR, ISO, WB, zaostření). Zajímavostí je kolečko filmových simulací na levé straně, upravovat lze i podání zrna, zřetelnost, posun WB a barevnosti.
Fotoaprát si poradí s kartou SDXC do kapacity až 2 TB a rozhraním UHS-I. Máme tu 0,39" hledáček OLED s rozlišením 2,36 milionu bodů (720×480 RGB pixelů) a 0,62× zvětšením. Hlavní displej je polohovatelný a dotykový, má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,62 milionu bodů (900×600 RGB pixelů). Máme tu podporu Wi-Fi 802.11n a Bluetooth 5.2 LE. Dále je zde HDMI typu D (micro), USB-C 10Gbps a 2,5mm jack pro mikrofon nebo dálkové ovládání. Akumulátor MP-126S má vydržet na 315 snímků (425 v režimu Eco). Rozměry těla činí 118,4×82,8×46,8 mm, hmotnost je pak 329 gramů, resp. 378 gramů s kartou a baterií. Podle Fujifilmu má fotoaparát startovací čas 0,8 sekundy. Cena byla stanovena na 23.990 Kč s DPH za tělo, dostupný bude od listopadu.
