Full frame Samyang AF 24-60mm F2.8 FE koncem října od 16.000 Kč

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
LK Samyang a Schneider-Kreuznach mají další plod své spolupráce, full frame zoomovací objektiv AF 24-60mm F2.8 FE. Během několika dní se začne prodávat i u nás a za 16-17,5 tisíc Kč nabídne světelnost F2,8 i autofokus.
Na jaře představily společnosti LK Symang a Schneider-Kreuznach společně vyvinutý objektiv AF 14-24mm F2.8 FE. Spolupráce pokračuje a nyní tu máme "ohniskové" pokračování, AF 24-60mm F2.8 FE. Ten tedy začíná tam, kde výše zmíněný objektiv končil, rovněž má konstantní světelnost F2,8 a také má autofokus. Při rozsahu ohniskových vzdáleností 24-60 mm nabídne úhel záběru 84,1° až 39,6°, na APS-C tělech Sony je to pak přepočtených 36-90 mm a 62° až 27°. Objektiv se skládá ze 14 členů v 11 skupinách, v konstrukci jsou 3 asférické členy, 3 HR a 2 ED. Máme tu i povrchové vrstvy UMC.
 
Samyang AF 24-60mm F2.8 FE
 
Irisová clona s 9 lamelami má maximální hodnotu F22. Minimální zaostřovací vzdálenost je pak 18 cm na nejširším úhlu záběru, což dává 0,27× zvětšení. Na max. zoomu je to 32 cm, což nás dostane na trochu menší 0,25× zvětšení. Zaostřovací motorek je lineární krokový (STM). Objektiv má na délku 102-126 mm dle zoomu, průměr je 78 mm a využívá filtry s průměrem 72 mm. Jeho hmotnost je pak 494 gramů. Dnes už nepřekvapí ani to, že je objektiv odolný vůči nepříznivému počasí. Pokud jde o cenu, měl by se prodávat od konce tohoto měsíce od 16.000 Kč s DPH (některé obchody ho mají za 17,7 tisíc Kč. 
 

