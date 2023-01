Godox představil 1200W LED světlo Knowled MG1200Bi

V nabídce LED světel společnosti Godox se objevuje nový model Knowled MG1200Bi. Rozhodně nepůjde o levnou hračku, novinka totiž vyloženě míří do high-endu. Díky dvěma sadám barevných LED nabídne rozsah barevné teploty od 2800 K až do 6500 K a nejdůležitější devizou novinky je to, že s jakýmkoli nastavením teploty dokáže stále nabídnout 1200W výkon. Při změně se tak mění pouze barevná teplota, ale neměl by se měnit jas a s tím by měla odpadnout i případná nutnost změny nastavení expozice.



Jas lze nastavovat od 0 do 100 % ve velmi jemných 0,1% krocích. Máme tu drátové ovládání přes DMX, bezdrátově pak přes Bluetooth s mobilní aplikací Godoxu nebo přes LumenRadio CRMX. Světlo nabídne 11 různých režimů svícení a 20 přednastavení. Dosahuje 96 CRI a 96 TLCI, tedy poměrně bohatého barevného rozsahu (zastoupení vlnových délek). Může poskytnout 78800 luxů na 25 cm.



Zajímavostí je to, že zde nenajdete klasický bajonet Bowens, ale proprietární systém Godox G. Ten přináší výhodu v elektronické komunikaci, takže může předávat informace o použitých komponentách. No a nakonec tu máme cenu, ta má činit 3490 USD.