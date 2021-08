Godox uvádí blesk V860 III s modelovacím světlem LED

Na trh externích blesků se dostává nový model Godox V860 III. Jednou z novinek je modelovací světlo LED s 10 různými úrovněmi jasu. Má výkon 2W a barevná teplota je 5300 K +/- 200 K. Máme zde také Quick Switch, který dovolí rychlé přepínání mezi manuálním řízením a automatickým TTL. Novinka dostala také větší 7,2V akumulátor, který slibuje 480 záblesků plnou silou a čas mezi záblesky od 1,5 sekundy. Jedním z dalších vylepšení je inovovaný zámek blesku dovolující jeho rychlou demontáž z těla.



Godox V860 II má směrné číslo 60 (při ISO 100) a zoomovací hlava pokrývá úhly záběru odpovídající ohniskové vzdálenosti 20 až 200 mm. Hlavu lze natáčet horizontálně o 0°až 330°, vertikálně pak od -7° do +120°. Délka záblesku je od 1/300 do 1/20000 sekundy, podporována je také vysokorychlostní synchronizace s časy až do 1/8000 sekundy.

Nechybí možnost bezdrátového řízení na 2,4G frekvenci ve 4 skupinách na 32 kanálech. Bezdrátové odpalování má fungovat až na vzdálenost 100 metrů. Blesk má rozměry 195×75×59 mm a váží 410 gramů bez baterie, resp. 530 gramů s ní. Bude k dispozici pro Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax i Sony za cenu 229 USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: