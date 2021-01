Godox uvádí SZ200Bi: 200W zoomovací LED světlo s nastavitelnou teplotou barev

Od firmy Godox jsme se dočkali dalšího studiového světla, modelu SZ200Bi. To je hodně univerzální, neboť umožňuje nejen měnit úhel svícení v rozsahu od 20° do 65° (nabídne tedy "zoom"), ale také lze měnit barevnou teplotu v rozsahu 2800 K až 6500K. LED světlo se chlubí vysokým CRI 97 a TLCI 96, dosahuje pak maximální intenzity osvětlení 32500 luxů na 1 m. Jas lze regulovat od 0 do 100 % a k dispozici je také 8 světelných efektů (flash, lightning, broken bulb, TV, candle, fire, firework a SOS).



Ovládání světla může být bezdrátové na 32 kanálech v 16 různých skupinách. Na 2,4GHz frekvenci je dosah 50 metrů. Rozměry činí 336×185,6×165 mm a váží 2,54 kg. K napájení využívá 100-240V AC. Mnohé jistě potěší patice Bowens pro montáž dalšího příslušenství. Cena byla stanovena na 459 USD.



