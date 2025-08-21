Google Pixel 10 má trojici fotoaparátů, v čele s 1/2" modulem
21.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Google uvedl novou generaci Pixelů 10. Základem je model s 6,3" displejem OLED, který má vzadu tři fotoaparáty, tedy včetně telemodulu s 10,8MPx rozlišením. Velké snímače ale bohužel nečekejte.
Společnost Google včera představila novou řadu telefonů Pixel 10. Nyní si představíme základní Pixel 10. Tato novinka má trojitý systém fotoaparátů, přičemž tím hlavním je 1/2" snímač se 48MPx rozlišením. Objektiv má 82° úhel záběru a světelnost F1,7. Dále je tu ultra-širokoúhlý modul s menším 1/3,1" snímačem s rozlišením 13 MPx. Objektiv dává 120° záběr a jeho světelnost činí F2,2. Nakonec je tu ještě telemodul s ještě o trochu menším 1/3,2" čipem a rozlišením 10,8 MPx. V tomto případě tu máme 5× zoom vůči hlavnímu, 23° úhel záběru (to mi ale vychází spíše tak na 4,2-4,3× zoom) a světelnost F3,1. Standardní a teleobjektiv mají i optickou stabilizaci obrazu. Digitální Super Res Zoom nabídne 20× přiblížení (čekejte ale výrazný propad kvality), je zde Camera Coach pro výuku focení, Night Sight, režim Astrophotography a další. UHD 4K video je podporováno až do 60 fps, slow-motion v nižších rozlišeních pak do 240 fps. Telefon podporuje také 10bitové HDR video, Cinematic Pan a Blur. Přední kamerka nabídne 10,5MPx snímač s autofokusem, světelností F2,2 a 95° úhlem záběru, také zvládá 4K60p.
Dále tu máme 6,3" displej Actua OLED s rozlišením 1080×2424 pixelů (poměr stran 20:9) a adaptivní obnovovací frekvencí 60-120 Hz. Chráněn je sklem Gorilla Glass Victus 2. Dosahuje kontrastu 2M:1, je 8bitový a v HDR zvládá 2000 nitů, špičkově pak dokonce 3000 nitů. Rozměry jsou 152,8×72×8,6 mm, váží 204 gramů. Akumulátor má kapacitu 4970 mAh.
Procesorem je Google Tensor G5 s bezpečnostním koprocesorem Titan M2. Telefon má 12 GB RAM a 128GB nebo 256GB úložiště. Samozřejmostí je spousta AI funkcí Gemini, např. je zde Gemini Nano, Gemini Live, Circle to Search, Live Translate nebo Call Assist. Operačním systémem je Android 16, slíbeno je 7 let aktualizací. Podporována je dvojice SIM, a to nano-SIM a eSIM (v USA umožňuje uložit dokonce 8 eSIM, z toho 2 mohou být aktivní). Telefon podporuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC, Google Cast. Zvládá 5G připojení, a to Sub-6GHz (americké umí i mmWave). Telefon je nabízen za 22.990 Kč s DPH za 128GB verzi, resp. 25.490 Kč za 256GB variantu.
