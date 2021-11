Google Pixel 6a se nejspíše vrátí k menšímu 12MPx snímači

Google Pixel 6a. Objevují se už informace, že jedním z rozdílů by měly být právě fotoaparát, kde by se Pixel 6a měla dostat někam mezi původní Pixel 5a a 6. Vypadá to, že nedostane nový 1/1,31" snímač s 50 MPx a 1,2µm pixely z nového modelu, ale zůstane u staršího čipu Sony IMX363. Ten má sice o trochu větší 1,4µm pixely, ale jde jen o 12MPx čip typu 1/2,55". Vedle již představených telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro by se měl objevit také levnější model. Objevují se už informace, že jedním z rozdílů by měly být právě fotoaparát, kde by se Pixel 6a měla dostat někam mezi původní Pixel 5a a 6. Vypadá to, že nedostane nový 1/1,31" snímač s 50 MPx a 1,2µm pixely z nového modelu, ale zůstane u staršího čipu Sony IMX363. Ten má sice o trochu větší 1,4µm pixely, ale jde jen otypu 1/2,55".

Zbytek si už ale vezme z Pixelu 6, takže bychom tu měli mít ultra širokoúhlý modul s 1/2,9" snímačem Sony IMX386, 1,25µm pixely a 12MPx rozlišením, 106,5° úhlem záběru a světelností F2,2. Ohledně přední kamery by měl také dostat stejnou z modelu Pixel 6, tedy Sony IMX355 s 8MPx rozlišením, 1,12µm pixely, 84° úhlem záběru a F2,0.

Další specifikace jsou nejasné. Některé hovoří o tom, že by zde měl být procesor Snapdragon 778G, jiné mluví o tom, že by zde přeci jen mohla najít místo varianta procesoru Tensor. Zmiňuje se také to, že by mohl dostat 6,2" displej (plnohodnotný Pixel 6 má 6,4" obrazovku).

