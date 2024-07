Google ukázal teaser na Pixel 9 Pro, vzadu budou tři fotoaparáty

Už brzy by se měla představit nová generace fotografického chytrého telefonu Google Pixel 9 Pro. Společnost Google už ukázala i teaser, který se snaží nalákat především na schopnosti AI. Současně prozrazuje také datum uvedení, které bylo stanoveno na úterý 13. srpna. Vidíme design telefonu a výstupku fotoaparátů, který vypadá dost masivně a pro mnohé asi i dost zvláštně. Snad se nám za to ale odmění tradičně velmi dobrou kvalitou fotek a videa. Zde už ale zabrousíme do oblasti spekulací.



Hovoří se o tom, že všechny tři moduly by měly mít 50MPx snímač. V případě toho hlavního by mělo jít o 1/1/,31" senzor Samsung ISOCELL GNK , přičemž se zmiňuje i možná podpora natáčení do rozlišení 8K. Dále by se měly vylepšit i snímače pro teleobjektiv a ultra-širokoúhlou kamerku. Z dnešního 1/2,8" snímače bychom se měli dostat na trochu větší 1/2,51" senzor Sony IMX858. Zatím není jasné, jak velký zoom tu bude. Dále se spekuluje o tom, že Pixel 9 Pro XL by mohl přijít s 16 GB RAM (i kvůli možnosti běhu lokální generativní AI) a 256GB úložištěm v základu.