Honor Magic7 Pro přináší velký snímač i pro tele-modul, má typ 1/1,4"

Telefony Honor Magic už tradičně patří k nejlepším fotomobilům na trhu a v případě novinky Magic 7 Pro by to mohlo platit také. Jako hlavní tu máme velký 1/1,3" snímač (OmniVision OVH9000) s rozlišením 50 MPx a objektivem s optickou stabilizací obrazu a 24mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností. Jeho světelnost je F1,4, nicméně dokáže přiclonit na F2,0. Tele-moduly mívají obvykle menší snímače, zde ale takřka neplatí. Máme tu Samsung S5KHP3, což je 200MPx snímač sice s miniaturními 0,56µm pixely, nicméně to i přesto znamená obrovský 1/1,4" čip (tímto zdravíme do Applu, který má sice také periskopický objektiv jako Honor, ale přesto vecpal do nejnovějších iPhonů jen 1/3,06" čip). Světelnost je F2,6, nechybí OIS a proti hlavnímu snímači má 2,5× zoom (přepočtených 60 mm). Díky malým pixelům umožňuje vyřezávat bez umělého zvyšování rozlišení i s větším zoomem (10× zoom), později už jde o digitální zoom až do 100× (to už kvalita velmi výrazně klesne). Máme zde podporu pro 4K video do 60 fps, slow-motion ve Full HD zvládá až do 240 fps. K dispozici je také 10bitový Magic-Log.



Dále máme vzadu i ultra-širokoúhlý modul s 50MPx snímačem. Nabídne 122° úhel záběru, světelnost F2,0 a snímání makra od 2,5 cm. Přední kamerka má 50 MPx. Objektiv nabídne 90° úhel záběru, zkreslení se odstraňuje pomocí AI, světelnost dosahuje hodnoty F2,0. Dále je zde také 3D hloubková kamera pro odemykání telefonu.

Telefon je vodotěsný (standard IP68 i IP69). Displej LTPO OLED má 6,8" úhlopříčku, rozlišení 1280×2800 pixelů, obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz a maximálním jasem 1600 nitů, lokálně až 5000 nitů. Rozměry jsou 162,7×77,1×8,8 mm a váží 223 gramů.



Procesorem je Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition (má standardní takty 2×4,32 + 6×3,53 GHz). Napájení zajišťuje akumulátor Qinghai Lake s kapacitou 5850 mAh a 10% zastoupením křemíku v anodě pro lepší výkony v chladu i vyšší energetickou hustotu. Podporuje 100W drátové a 80W bezdrátové nabíjení. Operačním systém je MagicOS 9.0 založený na Androidu 15. Magic7 Pro bude k dispozici v kapacitách 12GB+256GB, 16GB+512GB a 16GB+1TB.