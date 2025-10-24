Recenze  |  Aktuality  |  Články
Aktuality
Fotomobily

Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Honor Magic8 dostal 50+50+64MPx snímače, teleobjektiv a 7000mAh baterii
Honor uvádí novou generaci telefonů Magic8. Standardní verze má tři zadní fotoaparáty, přičemž tu najdeme i 64MPx modul s teleobjektivem. Další dva mají 50MPx snímače a můžeme natáčet i 4K60p video.
V nabídce smartphonů společnosti Honor se objevují nové telefony Magic 8. Jeho standardní varianta nabídne 3 zadní fotoaparáty. Ten hlavní má 1/1,56" snímač s rozlišením 50 MPx a 100% pokrytím Focus Pixels. Pixely jsou tedy 1,0µm (2,0µm po sloučení) a objektiv se světelností F1,9 má optickou stabilizaci obrazu OIS. Ultra-širokoúhlá kamerka má 122° úhel záběru a světelnost F2,0, může zaostřovat od 2,5 cm pro makro fotografii. Také zde je 100% pokrytí Focus Pixels. Samotný snímač má rozlišení 50 MPx. Jako třetí je tu teleobjektiv s 3× zoomem proti hlavnímu. Má OIS a světelnost F2,5. Snímač se pak vyznačuje o něco vyšším rozlišením 64 MPx. 
 
Zadní kamerky podporují natáčení až 4K60p videa, ve slow-motion je pak k dispozici 1080p až do 240 fps. K dispozici jsou formáty H.264 a H.265/HEVC. Přední kamera má pak také 50 MPx, objektiv pak dosahuje světelnosti F2,0 a 90° úhlu záběru. I tento objektiv zvládá 4K60p video a jeho stabilizace je pouze elektronická.
 
Honor Magic8
 
Telefon má 6,58" displej LTPO OLED s rozlišením 2760×1256 pixelů. Maximální jas činí 1800 nitů, lokálně v HDR pak ale může dosáhnout až 6000 nitů. Obnovovací frekvence činí až 120 Hz, je dynamicky ovladatelná. Displej pak podporuje 10bitové zpracování barev. Rozměry telefonu jsou 157,12×74,03×7,95 mm a váží 205 gramů. Telefon splňuje standardy odolnosti IP68, IP69 a IP69K. 
 
Procesorem je high-endový Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition se 2 jádry Prime s taktem 4,6 GHz a 6 jádry Performance se 3,62 GHz. Máme tu GPU Adreno 840. K dispozici bude v konfiguracích 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB a 16GB+1TB (může se lišit dle konkrétních trhů). Zajímavostí je velká 7000mAh Li-Pol baterie s podporou 90W nabíjení Super Fast Charge (bezdrátově pak 80 W). Máme zde podporu pro Wi-Fi 7 (802.11be) a Bluetooth 6.0. Operačním systémem je pak MagicOS 10.0 na bázi Androidu 16.
 

