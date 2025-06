Huawei Pura 80 Ultra má 1" snímač i dvojitý teleobjektiv pro jeden senzor

Huawei u nás už sice své telefony neprodává, nicméně jeho Pura 80 Ultra rozhodně stojí za zmínku. Po fotografické stránce má totiž opravdu mnoho co nabídnout. Např. hlavní snímač je typu 1,0", tedy s velikostí z profi kompaktů. Má rozlišení 50 MPx a až 16EV dynamický rozsah. Objektiv s přepočtenými 23 mm je také zajímavý, jeho světelnost je totiž F1,6, nicméně se dá přiclonit na F4, což je velmi užitečné hned z několika důvodů. Především to u videa umožní prodloužit expoziční čas, tedy vnést do obrazu mírné pohybové rozmazání, které pak není typicky "smartphonově" superostré. Nevíme však, zda se tu cloní ND filtrem nebo nějakou formou menšího otvoru. To by se hodilo také pro zvětšení hloubky ostrosti, která je u telefonů občas už příliš malá, navíc to může potlačit některé neduhy objektivů (např. nové iPhony 16 Pro mají při focení na krátko hodně ošklivý bokeh).

Ještě zajímavější je ale teleobjektiv. Ten je totiž dvojitý, s 3,7× a 9,4× optickým zoomem proti hlavnímu modulu, přitom je tu jen jeden 50MPx snímač. Vtip je v tom, že objektiv má posuvný hranol, který umožní přenastavit objektiv do dvou délek a poloh (a jiné části vstupní čočky), což uživatele přepíná mezi 83mm a 212mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností. Poněvadž se u prvního udává 50MPx rozlišení, zatímco u druhé polohy jen 12,5 MPx, je možné, že zde hraje roli optický i digitální zoom (druhá poloha je opticky možná jen 106mm a na 212mm je převedena výřezem ze senzoru). Pokud jde o světelnost, ta je F2,4 v prvním a F3,6 ve druhém případě. Snímač je mechanicky stabilizovaný.

Jako poslední tu máme ultra-širokoúhlý modul se 40MPx snímačem a světelností F2,2. Zadní kamery podporují 4K rozlišení (3840×2160 pixelů), maximem je pak 960 fps s 1080pixelovým výstupem, v tomto případě jde ale o zdrojově nižší rozlišení, výraznou interpolaci a využití AI. Nechybí ani další funkce AI pro vylepšení obrazu, k dispozici je také RAW, Log záznam videa. Přední selfie kamerka má 13 MPx a světelnost F2,0, nechybí ji ani autofokus.

Huawei Pura 80 Ultra má 6,8" displej OLED s rozlišením 2848×1276 pixelů, 1-120Hz obnovovací frekvencí a 10bitové barvy. Telefon měří 163×76,1×8,3 mm a váží nemalých 233,5 gramů. Najdeme tu 16 GB RAM a 512GB nebo 1TB úložiště. Akumulátor má kapacitou 5700 mAh a podporuje až 100W drátové a 80W bezdrátové nabíjení, reverzně pak zvládne 18 W. Vyznačuje se odolností IP68 i IP69.