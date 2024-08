Infinix uvedl telefon Zero 40 5G, dostal fotoaparáty se 108 MPx i 50 MPx

Od společnosti Infinix se na náš trh brzy dostane nový smartphone Zero 40 5G. Je vybaven velkým 6,78" displejem AMOLED, který může dosahovat obnovovací frekvence až 144 Hz (1500 Hz pro dotyk) a jasu 1300 nitů, dosahuje kontrastu 10M:1 a pokrývá 100% barevného gamutu DCI-P3. Disponuje také funkcí AoD (Always On Display).



Na zádi najdete hlavní 1/1,67" snímač Samsung ISOCELL HM6 s rozlišením 108 MPx a optickou stabilizací obrazu. Dále tu je 1/2,76” 50MPx ultra-širokoúhlý fotoaparát vzadu (120° úhel záběru) i vepředu pro kvalitní natáčení vlogů, a to až do rozlišení 4K s frekvencí 60 fps na všech fotografických modulech. K tomuto účelu slouží i stabilizační systém ProStable. Dokonce podporuje spolupráci s akčními kamerami GoPro díky programu Works with GoPro. To umožňuje z telefonu nastavovat kamery GoPro, telefon může sloužit jako větší monitor a ukazovat záběry z akční kamery a podobně. Fotomoduly podporují fázové zaostřování a o kvalitní zvuk se stará trojice mikrofonů. Fotografové mohou ocenit RAW HDR, nechybí ani výpomoc AI.