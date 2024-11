Influencerka při riskantním točení videa vypadla z auta, další ji přejelo

Někteří lidé se cítí být nesmrtelnými a mezi takové rozhodně patřila influencerka Amanda dos Santos Barbosa. Mladá 24letá žena často vyváděla riskantní kousky. Nechala se např. slyšet, že si může jezdit na střeše auta a nikdo s tím nic neudělá, a pokud spadne, nebude to problém. Půjde do nemocnice, vrátí se zpět a vše bude v pořádku. No, nebude. V oblasti Bancários u města João Pessoa na východě Brazílie se totiž influencerka 18. listopadu vracela z noční párty. Spolu se svými kamarádkami si ale jízdu užívaly na střeše auta, což se Amandě krutě vymstilo. Při pořizování riskantních fotografií a videí totiž neudržela rovnováhu a z jedoucího auta spadla na rušnou silnici.



Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE — O Tempo (@otempo) November 20, 2024

Zatímco vedle jedoucí bílé auto se jí alespoň podle velmi nekvalitních záběrů bezpečnostních kamer asi jakž takž vyhnulo, černé auto odbočující z vedlejší silnice s očividně netrpělivým řidičem na ní najelo. Na chvíli se auto sice zastavilo, ale řidič patrně zpanikařil, rychle se rozjel, přejel ji ještě zadní nápravou a rychle zmizel z místa činu. Amanda byla ještě chvíli naživu, nicméně svým zraněním brzy podlehla. Na internetu se objevily i záznamy toho, jak se ležící na chodníku občas nadechne, ale jsou to záběry pro silné povahy , a pokud s takovými máte problém, raději se na ně nedívejte.

Znovu se tak ukazuje, že by člověk neměl zbytečně riskovat pro pár lajků navíc, obzvlášť nemá-li nějaký riskantní kousek pečlivě naplánovaný a připravena všechna možná bezpečnostní opatření. Otázkou je, zda si z incidentu vezmou ponaučení zbývající kamarádky, které pak byly vyslýchány na policii.