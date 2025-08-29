Recenze  |  Aktuality  |  Články
Insta360 uvádí 8K 360° dron Antigravity A1. Vejde se do 250 gramů

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Insta360 rozšiřuje portfolio svých výrobků o svůj první 360° dron. Bude dostupný pod značkou Antigravity. Dovoluje záznam v rozlišení 8K a úpravu kompozice a úhlu záběru až po natočení videa.
Zajímavou novinkou na poli dronů bude nový Antigravity A1 od společnosti Insta360. Jeho finální verze bude teprve představena, firma ale poodhalila, čeho bude novinka schopna. Dron má dva objektivy pro 360° záznam, a to na horní a dolní straně. Tyto kamerové moduly jsou schopné záznamu ve finálním rozlišení 8K, díky čemuž si uživatel může až po natočení scény vybírat kompozici a výřezy. Z jednoho videa tak může rovněž vytvořit hned několik různých pohledů na scénu.
 
Antigravity A1
 
Ke dronu budou dodány VR brýle Vision a ovládat se má pomocí speciálního ovladače Grip, jehož nasměrováním lze dronu říci, kterým směrem se má vydat. Díky tomu, že váží jen 249 gramů, spadá také do nejnižší kategorie dronů, díky čemuž je v mnoha zemích jednodušší jeho provoz (nevyžaduje registraci majitele, příp. jsou tyto registrace jednodušší).
 
Antigravity A1
 
Společnost vyzývá zájemce, aby se připojili k testování dronu. Dostanou tedy předprodukční verzi dronu výměnou za testování, vyhodnocování a zasílání připomínek a nápadů ke zlepšení. Nápady, které se pak použijí ve finální verzi dronu, budou odměněny z vyhrazených 20 tisíc USD pro odměny (tato částka se tedy rozdělí mezi ty, jejichž nápady byly použity).
 
 

