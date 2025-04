Insta360 X5 přináší 8K video a vyměnitelnou čočku objektivu

V nabídce akčních videokamer se nově objevuje Insta360 X5. Tato kamera dostala 1/1,28" snímač (předchůdce měl 1/2"), který je schopen natáčet 8K video (7680×3840 pixelů) při 30 fps. 5.7K (5760×2880 pixelů) zvládá při 60 fps a 4K (3840×1920 pixelů) pak dokonce i ve 120 fps. Tato rozlišení platí pro 360° záznam. V případě záznamu z jedné kamery tu máme maximum 4K (3840×2160 pixelů) a 2.7K (2720×1536 pixelů) při 60p, nižší Full HD (1920×1080 pixelů) pak zvládá i při 120 fps. Fotografie pak mohou mít rozlišení až 72 megapixelů (11904×5952 pixelů). 360° videa jsou ukládána ve formátu INSV, 360° fotky v INSP, klasická videa pak jako MP4 a fotografie jako DNG. Podporován je i záznam v I-Logu a datový tok až 180 Mbps. Max. dynamický rozsah čipu je 13,5 EV.

Zpracování obrazu má na starosti trojitý čip skládající se z 5nm AI procesoru a dvou přídavných čipů Pro Imaging. Za špatného světla je možné využít PureVideo s AI odšumováním a optimalizací DR. Režim InstaFrame ukládá jak zdrojové 360° video, tak i převedené "ploché" video pro okamžité sdílení na sociálních sítích. Nechybí ani pokročilé možnosti ovládání jako Voice Control 2.0, Gesture Control, bezdrátové ovládání nebo Twist to Shoot (focení otočením selfie tyče). Vylepšení se dočkala i aplikace Insta360 s Quick Edit a AI Edit režimy, zjednodušeným narovnáním videa a podobně. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 120 sekund, citlivosti od ISO 100 do 6400.

Zajímavostí je i vysoká odolnost kamery. Bez pouzdra zvládne hloubku až 15 metrů, má zvládat teploty -20 °C až +40 °C. Velmi užitečnou novinkou je vyměnitelný přední kryt objektivu. Pokud si tak poškrábete přední čočku, lze ji odstranit a namontovat novou. Máme zde větší 2400mAh akumulátor, který má vydržet 185 hodin záznamu v 5.7K v Endurance Mode, běžně pak 135 minut. Podporuje také velmi rychlé nabíjení a z 0 % na 80 % to má zvládnout za 20 minut (na 100 % za 35 minut). Rozměry kamery činí 124,5×38,2×46 mm a váží 200 gramů. Kamera má 4 mikrofony a podporuje kartu microSD, přičemž chce ideálně UHS-I V30 a rychlejší. Bezdrátovými rozhraními jsou Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.2.

Cena je 589,99 EUR za základní verzi (14.700 Kč v kurzovém přepočtu). V nabídce jsou ale i speciální kity pro drony, potápění, snowboarding nebo jízdu na motorce (654 až 769 EUR).