Instantní fotoaparát Fujifilm instax mini 12 přináší vylepšení hledáčku i blesku

Po třech letech tu máme novou generaci instantního fotoaparátu, který nahrazuje původní mini 11 . Nový model přináší několik užitečných vylepšení. Objektiv má dva režimy, normální a Close Up pro snímání detailů (v rozsahu 30-50 cm). To ale dosud způsobovalo výrazné zkreslení v hledáčku kvůli velké paralaxe. Jinak řečeno, objekt byl příliš blízko objektivu, takže objektiv viděl něco úplně jiného než uživatel přes hledáček umístěný v jiné ose. Nově je tady korekce tohoto zkreslení, aby měl uživatel lepší ponětí o tom, co je uprostřed obrazu.