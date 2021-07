Islandský hotel nabízí letenky a ubytování za fotografie s polární září

Pokud chcete zajímavý fotografický úkol, můžete zvážit účast v akci The Night Shift: Lights Catchers Wanted, kterou pořádá islandský hotel Rangá. Ten nabízí zhruba měsíc ubytování v hotelu "zdarma" stejně jako letenky na Island. Ono to ale úplně tak zdarma není, protože fotograf "zaplatí" fotkami. Také to můžeme otočit a říci, že jde v podstatě o fotografickou zakázku, kde se ale nebude platit penězi, ale oním ubytováním a letenkami.



Hotel totiž chce fotografie a videa pro propagační účely. Po zájemcích požaduje zhruba 3 týdny fotografické práce od poloviny září do poloviny října. Navštívit může i The Highland Center Hrauneyjar v neobydleném středu Islandu, hotelovou observatoř, nebo se vykoupat v horkých pramenech. Pro fotografie a videa pak hotel chce neomezenou licenci pro propagační materiály, a to tištěné i pro web bez omezení doby.

