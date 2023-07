James Webb Space Telescope (JWST) pořídil snímky nám nejbližších rodících se hvězd

"Pouhých" 390 světelných let od nás je pravděpodobně nejbližší oblast k nám, kde se právě rodí nové hvězdy. Jde o shluk mezihvězdného prachu, o jehož snímek se postaral nový(JWST). Ten v posledních týdnech přinesl už několik zajímavých snímků (např. fotografie Saturnu ) a nyní tu máme již zmíněný komplex nově rodících se hvězd. Pochopitelně nejde o bleskovou záležitost. Rho Ophiuchi má zhruba milion let, nicméně to je vzhledem ke stáří vesmíru velmi aktuální záležitostí.

Můžeme tak sledovat, jak se zhruba vyvíjela i naše sluneční soustava (lépe řečeno spatřit jednu část zrodu podobné soustavy) a je zde zhruba 50 nových hvězd, přičemž mnoho z nich je podobných našemu Slunci. Zatímco pro Hubblův teleskop byla mračna prachu neprostupná a neviděl, co je v nich, Webbův je díky jiným technologiím schopen lépe vidět skrz a přinést detailnější snímky toho, co se v mračnech vlastně děje (to, co by bylo ve viditelném spektru nic neříkající černou vypadá jinak, když se vyfotí pomocí nových infračervených kamer na Weboově teleskopu). Snímky pochází z března a dubna letošního roku. Na fotografie a "video" se můžete podívat na stránkách webb.nasa.gov