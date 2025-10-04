Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Vysoká snímkovací frekvence se většinou nespojuje s vysokým rozlišením. Kamera Pixboom Spark nicméně zvládne 1000 fps až v rozlišení 4K. Super 35 snímač má globální závěrku a 13EV dynamický rozsah.
Vysoké rozlišení a vysoká snímkovací frekvence jdou obvykle proti sobě. Nová kamera Pixboom Spark v tomto není výjimkou, nicméně zajímavé na ní je to, při jak vysoké frekvenci podporuje i ona vysoká rozlišení. Kamera má Super35 snímač (zhruba APS-C, konkrétně 25,34×16,9 mm) s globální závěrkou, vysokým 13EV dynamickým rozsahem a dvojitou nativní citlivostí (ISO 400 a 1600). V nejvyšším rozlišení 4608×3072 pixelů (4.6K open-gate s poměrem stran 3:2) kamera zvládá 670 fps, když se ale sníží výška videa na pouhých 1152 pixelů, tak se dá dosáhnout 1724 fps.
V klasičtějším rozlišení 4K jsou snímkovací frekvence od 887 fps (4096×2304 pixelů) až do 1926 fps (4096×1024 pixelů). Kdo chce, může využít i 2K rozlišení, a to od 2048×1152 pixelů při 1724 fps až do 2048×512 pixelů při 3625 fps. Možné je natáčet bezztrátový RAW a na 2,5TB SSD (s rychlostí 20 Gbps) lze takto natočit 7 minut. K dispozici je i funkce Pre-Record s možností záznamu 2 sekund před spuštěním natáčení. Samozřejmostí je aktivní chlazení, aby to kamera dlouhodobě zvládala.
Kamera má rozměry 108×110×130 mm, tělo je hliníkové a váží 1,1 kg. Má systém vyměnitelných bajonetů, takže může podporovat např. tradiční PL i mnohem novější Sony E-Mount. Na těle je velký 3,5" displej s rozlišením 6,22 milionů bodů. Spark je možné připojit k telefonu přes Wi-Fi a využít mobilní aplikaci. Pokud jde o cenu, ta je v předprodeji 7499 USD, konečná cena ale bude mnohem vyšší, 12999 USD.
