Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Fotoaparáty

Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
Vysoká snímkovací frekvence se většinou nespojuje s vysokým rozlišením. Kamera Pixboom Spark nicméně zvládne 1000 fps až v rozlišení 4K. Super 35 snímač má globální závěrku a 13EV dynamický rozsah.
Reklama
Vysoké rozlišení a vysoká snímkovací frekvence jdou obvykle proti sobě. Nová kamera Pixboom Spark v tomto není výjimkou, nicméně zajímavé na ní je to, při jak vysoké frekvenci podporuje i ona vysoká rozlišení. Kamera má Super35 snímač (zhruba APS-C, konkrétně 25,34×16,9 mm) s globální závěrkou, vysokým 13EV dynamickým rozsahem a dvojitou nativní citlivostí (ISO 400 a 1600). V nejvyšším rozlišení 4608×3072 pixelů (4.6K open-gate s poměrem stran 3:2) kamera zvládá 670 fps, když se ale sníží výška videa na pouhých 1152 pixelů, tak se dá dosáhnout 1724 fps.
 
Pixboom Spark
 
V klasičtějším rozlišení 4K jsou snímkovací frekvence od 887 fps (4096×2304 pixelů) až do 1926 fps (4096×1024 pixelů). Kdo chce, může využít i 2K rozlišení, a to od 2048×1152 pixelů při 1724 fps až do 2048×512 pixelů při 3625 fps. Možné je natáčet bezztrátový RAW a na 2,5TB SSD (s rychlostí 20 Gbps) lze takto natočit 7 minut. K dispozici je i funkce Pre-Record s možností záznamu 2 sekund před spuštěním natáčení. Samozřejmostí je aktivní chlazení, aby to kamera dlouhodobě zvládala.
 
Pixboom Spark
 
Kamera má rozměry 108×110×130 mm, tělo je hliníkové a váží 1,1 kg. Má systém vyměnitelných bajonetů, takže může podporovat např. tradiční PL i mnohem novější Sony E-Mount. Na těle je velký 3,5" displej s rozlišením 6,22 milionů bodů. Spark je možné připojit k telefonu přes Wi-Fi a využít mobilní aplikaci. Pokud jde o cenu, ta je v předprodeji 7499 USD, konečná cena ale bude mnohem vyšší, 12999 USD.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
30.9.2025, Milan Šurkala
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát
28.9.2025, Milan Šurkala11
Canon EOS C50 je novou full frame kamerou, umí 7K při 60p
Canon EOS C50 je novou full frame kamerou, umí 7K při 60p
16.9.2025, Milan Šurkala4
Canon uvádí "nový" kompakt IXUS 285 HS A s 12× zoomem. Jak se liší od verze z roku 2016?
Canon uvádí "nový" kompakt IXUS 285 HS A s 12× zoomem. Jak se liší od verze z roku 2016?
15.9.2025, Milan Šurkala8
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
30.9.2025, Milan Šurkala11
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
30.9.2025, Milan Šurkala
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
29.9.2025, Milan Šurkala1
Hasselblad má nový základní zoom XCD 2,8-4/35-100E, vyjde na 4800 EUR
Hasselblad má nový základní zoom XCD 2,8-4/35-100E, vyjde na 4800 EUR
29.9.2025, Milan Šurkala
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát
Francouzi chystají Esquisse Camera, kompaktní Micro Four Thirds fotoaparát
28.9.2025, Milan Šurkala11
Dron DJI Mini 5 Pro nemá mini snímač, máme tu velký 1" CMOS s 50 MPx
Dron DJI Mini 5 Pro nemá mini snímač, máme tu velký 1" CMOS s 50 MPx
27.9.2025, Milan Šurkala
Panasonic uvádí nový telezoom Lumix S 100-500mm f/5-7.1 OIS
Panasonic uvádí nový telezoom Lumix S 100-500mm f/5-7.1 OIS
26.9.2025, Milan Šurkala
Low-endový Honor 400 Smart 5G nabídne 6500mAh baterii
Low-endový Honor 400 Smart 5G nabídne 6500mAh baterii
25.9.2025, Milan Šurkala