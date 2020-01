Kingston přichází s kartami SDXC UHS-II Canvas React Plus

Na letošním veletrhu CES 2020 se objevily i nové paměťové karty společnosti Kingston řady Canvas. V případě modelů Canvas React Plus tu máme UHS-II rozhraní a maximální přenosovou rychlost až 300 MB/s. Splňují také specifikaci Video Speed Class V90, takže dokážou dosáhnout trvalého zápisu alespoň s 90 MB/s. K dispozici budou v kapacitách 128 GB, 256 GB a 512 GB.

Druhou novinkou jsou karty Canvas Go! Plus, které využívají rozhraní UHS-I DDR-200. To ale není standardem UHS-I, takže na většině zařízení bude pracovat jako standardní UHS-I zařízení s maximální teoretickou přenosovou rychlostí 104 MB/s. U čteček, které podporují UHS-I DDR-200, nicméně bude možné dosáhnout až 170 MB/s. Karty splňují Video Speed Class V30, takže slibují trvalý zápis alespoň 30 MB/s. Jednou ze čteček, které podporují rychlejší UHS-I přenosy, bude nová Kingston MobileLite Plus.

