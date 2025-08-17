Recenze  |  Aktuality  |  Články
Kodak popírá, že by měl skončit, dluh 500 mil. USD je ale strašákem

17.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Kodak popírá, že by měl skončit, dluh 500 mil. USD je ale strašákem
Společnost Eastman Kodak na tom finančně není úplně dobře. V posledních finančních výsledcích totiž zmínila, že do jednoho roku musí splatit obří dluh 500 milionů USD, a to vyvolává oprávněné obavy.
Eastman Kodak se postaral do menší rozruch na poli fotografie. Společnost totiž zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí a měli jsme tu o 1 % nižší tržby a o ztrátu 26 mil. USD. Mělo to být způsobeno slabšími prodeji a vyššími náklady. Trumpova cla se zde zásadně neprojevila, firma totiž vyrábí především v USA. Ztráta by nebyla až takovým problémem, kdyby se nezmínila ještě jedna palčivá záležitost. Firma totiž do 12 měsíců musí splatit dluh 500 milionů USD, což vyvolalo obavy a zvěsti o tom, že firma bankrotuje a skončí svou činnost. Představitelé firmy to ale popírají.
 
Podle nich firma převede asi 300 milionů USD ze svého amerického penzijního fondu KRIP (Kodak Retirement Income Plan), nicméně to nemůže s jistotou zaručit, protože správa tohoto plánu není pod plným řízením společnosti. Pokud se to ale povede, firma by měla být v podstatě bez dluhu a měla by dosáhnout naopak nejlepšího finančního stavu za poslední roky. Každopádně zatím nebankrotuje a nemá v plánu zavírat své brány.
 

