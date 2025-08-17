Kodak popírá, že by měl skončit, dluh 500 mil. USD je ale strašákem
17.8.2025, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Eastman Kodak na tom finančně není úplně dobře. V posledních finančních výsledcích totiž zmínila, že do jednoho roku musí splatit obří dluh 500 milionů USD, a to vyvolává oprávněné obavy.
Eastman Kodak se postaral do menší rozruch na poli fotografie. Společnost totiž zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí a měli jsme tu o 1 % nižší tržby a o ztrátu 26 mil. USD. Mělo to být způsobeno slabšími prodeji a vyššími náklady. Trumpova cla se zde zásadně neprojevila, firma totiž vyrábí především v USA. Ztráta by nebyla až takovým problémem, kdyby se nezmínila ještě jedna palčivá záležitost. Firma totiž do 12 měsíců musí splatit dluh 500 milionů USD, což vyvolalo obavy a zvěsti o tom, že firma bankrotuje a skončí svou činnost. Představitelé firmy to ale popírají.
Podle nich firma převede asi 300 milionů USD ze svého amerického penzijního fondu KRIP (Kodak Retirement Income Plan), nicméně to nemůže s jistotou zaručit, protože správa tohoto plánu není pod plným řízením společnosti. Pokud se to ale povede, firma by měla být v podstatě bez dluhu a měla by dosáhnout naopak nejlepšího finančního stavu za poslední roky. Každopádně zatím nebankrotuje a nemá v plánu zavírat své brány.