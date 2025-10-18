Kodak uvádí barevné kinofilmy Kodacolor 100 a 200
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Kodak nadále vyrábí kinofilmy pro ty, kteří rádi zkouší i ne-digitální fotografii. Zájem o filmy spíše roste, a tak firma představila dva nové barevné negativní kinofilmy Kodacolor 100 a 200.
Reklama
Společnost Kodak je jednou z mála, která ještě vyrábí kinofilmy (dělá tak v Rochesteru v New Yorku). Zájem o historické metody focení ale poslední dobou roste, a tak tu máme např. zvýšený zájem o staré digitální kompakty, nicméně se také zvyšuje zájem o focení na film. Kodak tak chce tento zájem uspokojit dvojicí nových barevných negativních kinofilmů Kodacolor 100 a 200. Zajímavé je i to, že je bude distribuovat sám a nikoli přes Kodak Alaris, jak se dělo od roku 2012 po bankrotu firmy. Tyto filmy tedy budou spadat pod Eastman Kodak (firmě se povedlo získat distribuční práva od Kodak Alarisu). Podle firmy by to mělo zajistit stabilnější dodávky i ceny.
Má jít tedy o pod-značky existujících filmů Kodak s novou formou distribuce a k dispozici budou jako 36snímkové 35mm kinofilmy. V obou případech má být cena 8,99 USD. Určeny jsou pro proces C-41 a mají poskytovat obraz s vysokou ostrostí a příjemně saturovanými barvami s teplejšími tóny (méně saturované než Ektar) s konzistentním barevným podáním, jemným zrnem a vysokým dynamickým rozsahem.
Zdroj: petapixel.com, theverge.com