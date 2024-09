Kompakt Leica Q3 43 přichází s full frame senzorem a 43mm objektivem

Společnostrozšiřuje nabídku svých full frame kompaktů Q3 o novou variantu. Ta je zajímavá tím, že má poměrně nezvyklou ohniskovou vzdálenost 43 mm. Obsahuje totiž objektiv Leica APO-Summicron 43 f/2 ASPH. S úhlem záběru je tak na půli cesty mezi 35mm a 50mm objektivem. Zda to bude lidem vyhovovat, to se ukáže, osobně mi třeba "lehce širší padesátka" v podobě přepočtených 46 mm na Samsungu NX s 30mm pancakem dost vyhovovala. Objektiv se skládá z 11 členů v 8 skupinách, je zde 7 asférických členů. Digitálně lze pak zoomovat výřezem, a to od 1,4× (cca 60 mm) až po 3,5× (cca 150 mm). Objektiv má světelnost F2 a maximálně lze clonit na F16. Umí zaostřovat od 60 cm, v makro režimu pak od 26,5 cm.