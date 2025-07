Kritizovaný Fujifilm X half v Japonsku zabodoval, s náskokem bere prodejní zlato

Fujifilm dlouhodobě boduje svými retro fotoaparáty. Vedle těch, které míří na klasické fotografy, a to ať vzhledem nebo schopnostmi, má i takové, které míří především na mladou generaci a jejich touhu být "cool" (a taková X100 VI boduje dokonce u obou těchto skupin). Velké úspěchy tak má např. i s instantními fotoaparáty instax. V posledních letech se ale na sociálních sítích rozmáhá trend digitálních kompaktů a většinou čím "základnější" je, tím lépe. Fujifilm se rozhodl toho využít vytvořením kompaktu Společnostdlouhodobě boduje svými retro fotoaparáty. Vedle těch, které míří na klasické fotografy, a to ať vzhledem nebo schopnostmi, má i takové, které míří především na mladou generaci a jejich touhu být "cool" (a taková X100 VI boduje dokonce u obou těchto skupin). Velké úspěchy tak má např. i s instantními fotoaparáty instax. V posledních letech se ale na sociálních sítích rozmáhá trend digitálních kompaktů a většinou čím "základnější" je, tím lépe. Fujifilm se rozhodl toho využít vytvořením kompaktu X half (X-HF1) , který kombinuje retro vzhled a simulaci starých filmů (a to do takové míry, že si uživatel může zvolit digitální "film" na daný počet snímků, přičemž fotografie uvidí až po digitálním "vyvolání").

Spolu s umístěním čipu na výšku nemíří na klasické fotografy, které nepotěší ani absence RAWu. Tady jde o styl, ať už fotoaparátu, tak i fotografií, které se fotí retro způsobem, ale sdílí se moderně. A jak se zdá z Japonska, Fujifilm se opravdu perfektně trefil do vkusu mladé generace. Ačkoli se začal prodávat až 26. června, zaznamenal tolik prodejů, že se s velkým náskokem stal nejpopulárnějším fotoaparátem dle Map Camera, a to ještě prodejce ani zdaleka nebyl schopen naplnit všechny objednávky. X half se patrně stane dalším fotoaparátem Fujifilmu, který bude hodně nedostatkovým, a prodejce předpokládá, že z první pozice brzy spadne ne proto, že by o něj klesl zájem, ale proto, že jednoduše nebude dostatek kusů k prodeji a Fujifilm nebude schopen dodávat potřebný počet kusů.

Zdaleka největší zájem je o stylovou variantu Charcoal s tmavě šedými prvky, která zaznamenala více prodejů než stříbrná a černá varianta dohromady. I to ukazuje, že X half je o stylu, ne o podpoře RAWu a podobných věcech. Na druhém místě v prodejích je Fujifilm X100 VI a třetí pozici má Fujifilm X-M5.