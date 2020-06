Laowa představuje cine verze objektivů 7,5mm, 9mm a 15mm

Nabídka objektivů pro profesionální natáčení videa (tzv. cine) se opět rozšiřuje. Novinky má na svědomí společnost Venus Optics, která pro toto určení upravila tři své již dobře známé objektivy. Všechny dávají po přepočtu zhruba 15mm ohniskovou vzdálenost a jsou vybaveny prstenci se standardním uspořádáním a vroubkováním 0.8 pro follow-focus systémy. Irisová clona má hladký chod bez aretace jednotlivých poloh.



Laowa 7.5mm T2.1 MFT Cine je k dispozici pouze pro Micro Four Thirds a po přepočtu tak dává 15mm ohniskovou vzdálenost a úhel záběru 110°. Skládá se ze 13 optických členů v 9 skupinách, 3 členy jsou z XLD skla, dva jsou skleněné asférické a přední člen má povrchovou úpravu Frog Eye Coating (FEC). Světelnost má hodnotu T2,1 a k dispozici je 5lamelová irisová clona s maximální hodnotou T22. Objektiv je schopen zaostřit od 12 cm a dosáhnout zvětšení 1:7,5 (0,13×). Rozměry činí 56 mm v průměru, 46 mm na délku, podporuje 49mm filtry a váží 170 gramů. Cena byla stanovena na $599.



Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine je objektivem, který bude vyráběn pro Fujifilm X, Sony E (obojí APS-C) a Micro Four Thirds systém. Při 9mm ohniskové vzdálenosti dává po přepočtu necelých 15 mm, což se promítá v trochu širším úhlu záběru 113° na APS-C. U Micro Four Thirds je to po přepočtu 18 mm, Venus Optics pak udává 100° úhel záběru. Tento objektiv má 15 členů v 10 skupinách, jsou tu 2 asférické členy a 3 XLD elementy. Jeho světelnost je T2,9 a i zde najdete 5lamelovou irisovou clonu s maximem na T22. Výrobce udává stejnou 12cm minimální zaostřovací vzdálenost a zvětšení 1:7,5. V tomto případě má objektiv 62,4 mm v průměru a 54 mm na délku, využívá 55mm filtry a váží 247 gramů. Cena tohoto modelu činí $599.

Nakonec je tu Laowa 15mm T2.1 Zero-D Cine. Ten už je určen pro full frame Sony FE, takže tu máme opět 15mm ohniskovou vzdálenost (tentokrát reálnou i přepočtenou) a opět 110° úhel záběru. Světelnost činí T2,1 a stejně jako u předchozích, i zde jde 5lamelová irisová clona s maximální hodnotou T22. Optická konstrukce má 12 členů v 9 skupinách, 3 členy jsou z XLD skla a 2 jsou asférické. Tento objektiv je schopen ostřit od 15 cm. V průměru má 84,8 mm, na délku 91,2 mm, využívá 77mm filtry a váží 540 gramů. Z této trojice je s cenou $1199 nejdražší.

