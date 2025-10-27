Recenze  |  Aktuality  |  Články
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Leica M EV1 je prvním eMkem s EVF. Má 60 MPx, ale je bez AF
Leica představila zajímavý produkt, fotoaparát M EV1. Ten je kompatibilní s objektivy s paticí M, nicméně tentokrát nejde o dálkoměr. Tento systém byl totiž nahrazen elektronickým hledáčkem EVF.
Společnost Leica má na kontě nový, nemálo kontroverzní fotoaparát. Jmenuje se M EV1 a název napovídá, že jde o další fotoaparát řady M, je ale více elektronický. V tomto případě jde totiž o to, že nejde o tradiční dálkoměr. Tento systém byl nahrazen elektronickým hledáčkem (EVF). Fotoaparát tím ztrácí svou dálkoměrnou jedinečnost a pro mnohé i důvod, proč si vlastně M kupovat. Na druhou stranu je to modernější varianta, která sice nemá standardní styl hledáčku a ostření, ale stále si zachovává svůj tradiční stylový design. Pomocí elektronického hledáčku se tak dá zaostřovat se zvětšeným náhledem a pro některé tedy snáze a přesněji. Poněvadž objektivy M nemají autofokus, ostření je výhradně ruční. Hledáček má 0,76× zvětšení, 100% pokrytí, 5,76 milionu bodů a snímkovací frekvenci 60 fps. Je nastavitelný od -4 do +2 dioptrií. Hlavní displej s 2,95" úhlopříčkou má 2,33 mil. bodů, je dotykový a chráněn sklem Gorilla Glass.
 
Leica M EV1
 
Po fotografické stránce se v dalších ohledech od jiných modelů příliš neliší. Máme tu 60,3MPx full frame snímač CMOS BSI s 3,76µm pixely bez low-pass filtru a rozlišením snímků 9528×6328 pixelů (a má tradiční režimy zoomu s výřezy, konkrétně s 36MPx nebo 18MPx výstupem). Obraz zpracovává procesor Leica Maestro III, možné je ukládání do 8bitových JPEGů nebo 14bitových RAWů (DNG).
 
Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 60 sekund s mechanickou závěrkou a od 1/16000 sekundy s plně elektronickou. Citlivosti pak mohou být od ISO 64 až do ISO 50000. Synchronizační čas blesku je 1/180 sekundy. Sekvenční snímání dosahuje maximálně rychlost 4,5 fps.
 
Leica M EV1
 
Leica M EV1 má 3GB buffer (cca 15 DNG, resp. přes 100 JPEGů), interní paměť má pak 64 GB a je rozšiřitelná kartou SDXC až do UHS-II. Tělo je z hořčíku a hliníku, váží 413 gramů bez baterie a karty, resp. 495 gramů s nimi. Máme zde bezdrátové rozhraní Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2 LE, kompatibilní je s mobilní aplikací Leica FOTOS. Akumulátor Li-Pol má napětí 7,4 V a kapacitou 1800 mAh, vydrží na 244 snímků přes LCD a 237 snímků přes EVF. Cena byla stanovena na 7950 EUR, což je o 1000 EUR levněji než dálkoměrná varianta M11-P (ta má ale větší 256GB interní paměť).
 

