Leica M11-D přichází s 60MPx snímačem a bez zadního displeje

6 let po uvedení Leicy M10-D přichází její nástupce, model. Jde o středoformátový fotoaparát, který se chce soustředit především na samotné focení, a tak stejně jako předchůdce, ani on nemá zadní displej. Fotografie si tak nemůžete prohlížet na fotoaparátu, nicméně je zde bezdrátové spojení s mobilním telefonem a aplikací FOTOS pomocí Wi-Fi a Bluetooth.

Máme zde velký full frame snímač CMOS BSI s 3,76µm pixely a rozlišením 60,3 MPx. Dále tu máme velký 3GB buffer, který má stačit na rychlé uložení 15 DNG souborů (14bitových). Samotná interní paměť má ale kapacitu 256 GB a nechybí ani slot pro karty SDXC až do kapacity 2 TB. Fotoaparát podporuje časy od 1/4000 sekundy do 60 minut, s elektronickou závěrkou od 1/16000 sekundy do 60 sekund. Synchronizační čas blesku je 1/180 sekundy. Sekvenční snímání má rychlost až 4,5 fps. Citlivosti mohou být od ISO 64 do ISO 50000.

Dálkoměr podporuje zaostřování od 70 cm, hledáček má 0,73× zvětšení. Fotoaparát měří 139×80×38,5 mm a váží 457 gramů (s baterií a kartou 539 gramů). Akumulátor Li-Ion (ve verzi Li-Pol) má napětí 7,4 V a kapacitu 1800 mAh, což má vydržet na 700 snímků dle standardu CIPA. Najdeme tu port USB-C. Fotoaparát podporuje záznam Content Credentials pro ochranu autenticity digitálních fotografií. Cena byla stanovena na 9350 EUR (cca 235 tisíc Kč).