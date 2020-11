Leica ruší předplatné Pro za $70 ročně v mobilní aplikaci FOTOS

Fotoaparáty Leica rozhodně nejsou levné. A pokud jste chtěli využívat všechny možnosti doprovodné mobilní aplikace FOTOS 2.0, museli jste využívat předplatné za 70 USD (cca 1560 Kč) ročně. Zatímco bezplatná varianta uměla bezdrátové ovládání, organizaci, editaci a sdílení snímků, varianta Pro přidala verzi pro iPad, integraci s Adobe Lightroom (otevření snímku v modulu Vyvolat v Lightroomu), přenos RAW snímků a natáčení videa.



Jak se ale ukázalo v historii aktualizací aplikace, už někdy v polovině října došlo ke změně a od verze 2.2.0 včetně jsou všechny funkce spadající do verze Pro bezplatně dostupné pro všechny uživatele, tedy i ty neplatící. Co vedlo Leicu ke zrušení předplatného, nevíme. Velký zájem o předplatné to ale asi nebyl.

