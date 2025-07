Leica slaví 100 let speciální edicí M11-D Centenary Set se sklem Anastigmat-M 50 f/3.5

Leica slaví velké jubileum, 100 let své existence. To slaví např. edicemi věnovanými některým městům , ale tím to nekončí. Další novinkou je. Jeho součástí je 60MPx fotoaparát Leica M11-D bez zadního displeje, objektiv Leica Summilux-M 50 f/1.4 ASPH. a také se tu objevila ještě jedna padesátka, Leitz Anastigmat-M 50 f/3.5. Ten vychází z původního 100 let starého objektivu, který byl na prvních Leicách.