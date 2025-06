Leica uvádí svůj první kinofilm Monopan 50, není ani nesmyslně drahý

Leica je dobře známá tím, že už hodně dlouho vyrábí kinofilmové fotoaparáty. První takový poslala na trh před 100 lety. A právě toto 100leté výročí od uvedení Leicy I slaví tím, že pro kinofilmové fotoaparáty představila svůj první kinofilm. Pod názvem Monopan 50 tu máme černobílý film s kapacitou na 36 snímků a citlivostí ISO 50. Citlivý je na světlo s vlnovými délkami od 330 do 780 nm a je schopen vykreslit 280 párů čas na milimetr. Maximální kontrast je 1000:1.

Kinofilm půjde do prodeje od 21. srpna a nebude ani přespříliš drahý. Vyjde na 10 USD, což sice není ani vyloženě málo, nicméně např. Adox HR-50 stojí 7,5 USD za totéž. Za logo Leicy si tu připlatíte třetinu navíc, to ale není nic, co by nás asi překvapilo, a někdy má tento německý výrobce příplatky mnohem vyšší. Kinofilm se bude vyrábět v německu a na serveru The Verge si všimli, že nová Leica má totožné technické specifikace (množství detailů i spektrální citlivost) jako výše zmíněný film Adox, který se shodou náhod vyrábí také v Německu. Ostatně srovnejte Adox Leicu . Dá se tak předpokládat, že nová Leica je právě onen film od Adoxu s jiným logem na obalu.