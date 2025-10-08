>
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
V nabídce objektivů Leitz Cine se nyní objevuje šestice nových objektivů Hektor pro video. Pokrývají ohniskové vzdálenosti od 18 do 100 mm se světelností T2,1. Nepotěší však jejich dost vysoká cena.
Pro natáčení videa a využití s follow-focus systémy existují objektivy, které mají standardizované vroubkování. A právě takovými je celá řada objektivů Leitz Cine Hektor T2.1. Všechny mají ozubení 0.8 MOD a pokud možno co nejpodobnější tvary a hmotnost. Řada zahrnuje 6 nových objektivů s ohniskovými vzdálenostmi 18 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 73 mm a 100 mm, všechny mají světelnost T2.1. Dostupné pak budou pro bajonety Sony E, Canon RF (nemají totiž AF), Nikon Z a L-Mount. Opticky mají charakter starších objektivů, nemáme tu tedy např. asférické členy, obraz má spíše jemnější podání.
Většina objektivů má na délku 88,2 mm, pouze 100mm objektiv je delší se 123 mm, průměr je pak 80 mm a všechny objektivy s výjimkou 18mm používají přední filtry se 77mm průměrem. Pokud jde o hmotnosti, ty se dle objektivu pohybují od 0,66 do 0,97 kg. Objektivy se i stejně ovládají, a tak zaostřovací kroužek nabídne 120° chod, clonový pak 49° a irisová clona má 9 lamel. Pokud jde o ceny, tak 18mm F2.1 vyjde na 7590 USD, ostatní modely jsou za mírně nižších 7390 USD. Sety tří objektivů (např. 25mm, 50mm a 73mm) vyjdou na 21590 USD, kompletní set všech 6 objektivů je pak za 42490 USD. Na druhou stranu je nutné připomenout, že "cine" objektivy jsou obecně výrazně dražší než jejich fotografické ekvivalenty.
