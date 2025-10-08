Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně
Aktuality
>
Objektivy
>
Pevné ohnisko
>
Leica

Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Leitz Cine představuje video objektivy Hektor T2.1. Nebudou levné
V nabídce objektivů Leitz Cine se nyní objevuje šestice nových objektivů Hektor pro video. Pokrývají ohniskové vzdálenosti od 18 do 100 mm se světelností T2,1. Nepotěší však jejich dost vysoká cena.
Reklama
Pro natáčení videa a využití s follow-focus systémy existují objektivy, které mají standardizované vroubkování. A právě takovými je celá řada objektivů Leitz Cine Hektor T2.1. Všechny mají ozubení 0.8 MOD a pokud možno co nejpodobnější tvary a hmotnost. Řada zahrnuje 6 nových objektivů s ohniskovými vzdálenostmi 18 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 73 mm a 100 mm, všechny mají světelnost T2.1. Dostupné pak budou pro bajonety Sony E, Canon RF (nemají totiž AF), Nikon Z a L-Mount. Opticky mají charakter starších objektivů, nemáme tu tedy např. asférické členy, obraz má spíše jemnější podání. 
 
Leitz Cine Hektor T2.1
 
Většina objektivů má na délku 88,2 mm, pouze 100mm objektiv je delší se 123 mm, průměr je pak 80 mm a všechny objektivy s výjimkou 18mm používají přední filtry se 77mm průměrem. Pokud jde o hmotnosti, ty se dle objektivu pohybují od 0,66 do 0,97 kg. Objektivy se i stejně ovládají, a tak zaostřovací kroužek nabídne 120° chod, clonový pak 49° a irisová clona má 9 lamel. Pokud jde o ceny, tak 18mm F2.1 vyjde na 7590 USD, ostatní modely jsou za mírně nižších 7390 USD. Sety tří objektivů (např. 25mm, 50mm a 73mm) vyjdou na 21590 USD, kompletní set všech 6 objektivů je pak za 42490 USD. Na druhou stranu je nutné připomenout, že "cine" objektivy jsou obecně výrazně dražší než jejich fotografické ekvivalenty.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (1)|Další z rubriky:
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
Sony má 5 cen EISA Awards 2025, 4 z toho jsou pro nejlepší objektivy
23.8.2025, Milan Šurkala
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
Tamron chce letos představit 6 "nových" objektivů, v roce 2026 jich má být 10
15.5.2025, Milan Šurkala
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
Sigma skončila s vývojem DSLR objektivů, CSC varianty přichází o přídomek DN
18.3.2025, Milan Šurkala15
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
Xiaomi ukázalo koncept přídavného 4/3" modulu pro chytré telefony
10.3.2025, Milan Šurkala13
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
 18
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
 4
Nejnovější články
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Kamerka GoPro Lit Hero zvládá 4K60p a váží jen 93 gramů
Včera, Milan Šurkala1
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
Xiaomi 15T Pro s 1/1,31" čipem i teleobjektivem Leica u nás od 15.499 Kč
6.10.2025, Milan Šurkala
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
Sigma uvedla novou generaci objektivu 35mm F1.2 DG II Art
6.10.2025, Milan Šurkala5
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
Akční kamera GoPro Max2 přináší 8K video s 360° záběrem
5.10.2025, Milan Šurkala
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
Kamera Pixboom Spark s globální závěrkou slibuje 4K video při 1000 fps
4.10.2025, Milan Šurkala
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
Nový makro objektiv Sony FE 100mm F2.8 GM OSS dosahuje 1,4× zvětšení
30.9.2025, Milan Šurkala14
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
Akční kamera DJI Osmo Nano má jen 52 gramů a velký 1/1,3" snímač
30.9.2025, Milan Šurkala
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
Nevěsta chce po svatební fotografce zpět peníze. S manželem se totiž rozvedli
29.9.2025, Milan Šurkala2