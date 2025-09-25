Low-endový Honor 400 Smart 5G nabídne 6500mAh baterii
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Řada telefonů Honor 400 zahrnuje spoustu modelů různých tříd. Na spodek nabídky míří nový Honor 400 Smart 5G s 50MPx fotoaparátem a hloubkovou kamerou. Potěší velkým 6500mAh akumulátorem s vysokou výdrží.
Reklama
Společnost Honor přináší dalšího zástupce do řady telefonů 400. Nový 400 Smart 5G míří do low-endové části, a tak na zádi sice najdeme čtyři moduly, ve skutečnosti tu je ale jen jeden opravdový fotoaparát. Ten má 50MPx rozlišení a objektiv se světelností F1,8. Natáčet může maximálně Full HD video (1080p), což je na dnešní dobu už dost málo. Druhým modulem je pak 2MPx hloubková kamerka se světelností F2,4 pro vytváření efektu bokehu. Přední kamerka má jen 5 MPx a světelnost F2,2, také zvládá Full HD video, a to maximálně v 30 fps.
Telefon má 6,77" displej LCD s podporou 8bitových barev a 85% pokrytím prostoru NTSC. Jeho rozlišení je jen 1610×720 pixelů, dosahuje docela slušného jasu 700 nitů, maximem je pak 850 nitů (HBM). Ano, dnešní vlajkové lodě mají i několik tisíc nitů, ale přesto jde o hodnoty, za které se nemusely stydět nedávné "vlajky" jen pár let zpět. Telefon má rozměry 166,89×76,8×8,24 mm a váží 206 gramů, vyznačuje se odolností IP65 (v některých jiných místech ale Honor zmiňuje IP54). Procesorem je Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 se dvěma jádry Cortex-A78 na frekvenci 2,3 GHz a šesticí A55 na 2,0 GHz. Máme tu GPU Adreno A619. V prodeji budou konfigurace 6GB+128GB, 6GB+256GB a 8GB+256GB (ne nutně všechny na všech trzích).
Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou Magic OS 9.0. Zajímavostí je Li-Pol akumulátor s vysokou kapacitou 6500 mAh, který lze nabíjet s 35W výkonem (Honor SuperCharge). Máme tu podporu Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, USB-C je typu 2.0. K dispozici je tlačítko Instant AI pro vyvolání AI funkcí (např. AI Eraser pro mazání nechtěných objektů z fotky).
Zdroj: TZ Honor, honor.com